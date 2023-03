Därför ser Mörndal ljusare tider för M2: "Ta ned risken lite"

Fastighetsägarna kritiska mot Eon: "En godtycklig prissättning"

Energi/miljö Elstöden rullar in på privatpersonernas konton. För företagen är det framåt sommaren som det kommer finnas möjlighet att söka ersättning. Men under hösten och vintern har kritiken rullat in mot elbolaget Eon som anklagas för att utnyttjat sin särställning i Malmö och Burlöv som fjärrvärmeleverantör efter att ha planerat en prisökning för 2023 med 20 procent. Fastighetsägarna Syd är fortsatt kritiska till den sänkning av priset som sker idag.

