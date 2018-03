Dansk vinnare i Mipim Awards

Publicerad den 16 Mars 2018

Mipim Skellefteå kulturhus – som var den enda svenska finalisten – lyckades inte ta hem Mipim Awards. Däremot fick vi se en dansk vinnare.

Skellefteå-projektet, som var nominerat i kategorin Best Futura Project, fick se sig besegrat av Qatars nationalmuseum.



Den danska segern togs av The Maersk Tower i Köpenhamn, som utvecklas av BYGST, Danmarks och Köpenhamns universitet. CF Möller är arkitekt och vinsten togs i kategorin Best Healtcare Development.



– En seger skulle vara ett stort erkännande för det jobb vi har utfört. Vi ser det som uppskattning av en vårdbyggnad som inte bara bistår med hållbarhet och all avancerad teknik som krävs för banbrytande forskning utan även som en en byggnad som har en väldigt human approach till det. Byggnaden kopplar samman människor både inuti och utanför tornet och bryter ner barriärerna mellan staden, universitetet, människorna och professorerna och står för en stark tro på att delning av kunskaper är det bästa och mer inspirerande sättet att stödja forskning som förbättrar livet för var och en av oss, sa Mads Mandrup Hansen, partner på CF Møller och ansvarig arkitekt för Maersk Tower inför tävlingen.



Samtliga vinnare:



BEST FUTURA PROJECT

National Museum of Qatar, Doha, Qatar

Utvecklare: Qatar Museums

Arkitekt: Jean Nouvel





BEST HEALTHCARE DEVELOPMENT

The Maersk Tower, Köpenhamn, Danmark

Utvecklare: The Danish University and Property Agency (BYGST) and the University of Copenhagen

Arkitekt: C.F. Møller Architects



BEST HOTEL & TOURISM RESORT

Catholic-Social Institute Michaelsberg Abbey, Siegburg, Tyskland

Utvecklare: Archdiocese of Cologne

Arkitekt: meyerschmitzmorkramer



BEST INDUSTRIAL & LOGISTICS DEVELOPMENT

The Chapelle International logistics centre, Paris, Frankrike

Utvecklare: SCI Sogaris Paris Les Espaces Logistiques Urbains

Arkitekt: A.26 Architectures



BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING

Marina One, Singapore

Utvecklare: M+S Pte Ltd, Singapore, a company owned by Khazanah Nasional Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia and Temasek Holdings, Singapore

Arkitekt: ingenhoven architects / ingenhoven LLP, Singapore (Design architect)



BEST OFFICE & BUSINESS DEVELOPMENT

Feltrinelli Foundation & Microsoft House, Milano, Italien

Utvecklare: COIMA

Arkitekt: Herzog & de Meuron



BEST REFURBISHED BUILDING

Antwerp Port House, Antwerpen, Belgien

Arkitekt: Zaha Hadid Architects



BEST RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Îlot Sacre, Bryssel, Belgium

Utvecklare: Galika Human Estate

Arkitekt: DDS+



BEST SHOPPING CENTRE

FICO EATALY WORLD, Bologna, Italien

Utvecklare: Prelios SGR – Pai Fund

Arkitekt: Thomas Bartoli



BEST URBAN REGENERATION PROJECT

Porta Nuova, Milano, Italien

Asset Manager: COIMA

Utvecklare: COIMA, HINES

Arkitekter: Pelli Clarke Pelli Architects, Kohn Pedersen Fox Associates, Boeri Studio and 20 design architects from 8 different countries selected through design competitions: Inside Outside, Land, Lucien Lagrange, Munoz&Albin, Piuarch, Studio MP2 Associati, William Mc Donough, COIMA Image, Gehl Architects, Antonio Citterio Patricia Viel & Partners, Arquitectonica, Caputo Partnership, Cino Zucchi Architetti, De Lucchi, MCArchitects, Edaw



BEST FUTURA MEGA PROJECT

Mui Dinh Ecopark, Mui Dinh, Vietnam

Utvecklare: Cap Padaran Mui Dinh Ecopark

Arkitekt: Chapman Taylor



SPECIAL JURY AWARD

Catholic-Social Institute Michaelsberg Abbey, Siegburg, Germany

Utvecklare: Archdiocese of Cologne

Arkitekt: meyerschmitzmorkramer





