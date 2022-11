Från vänster: Daniel Petersson, kommersiell uthyrare på Wallenstam, Danny Saucedo och Johan Lundell utanför den nya butiken i Victoriapassagen.

Danny Saucedo och Johan Lundell tar satsningar till Wallenstams kvarter Victoria

Uthyrning I höstas lanserade artisten Danny Saucedo och kläddesignern Johan Lundell det nya svenska hud-, smink, och hårvårdsproduktsvarumärket för män, EDO. Med start idag finns både produkter från EDO tillsammans med hållbara högkvalitativa basplagg för män från Johan Lundells Blankdays på plats i Victoriapassagen i Göteborg.

Idén till EDO föddes 2019 med utgångspunkt i att skapa högkvalitativa och hållbart producerade produkter för att hjälpa män i alla åldrar att smidigt fixa en fräsch vardagslook.



– Vi vill visa män i alla åldrar att de med enkla medel kan känna sig både snyggare och fräschare. Vi vill omdefiniera vad som är manligt. I tre år har vi jobbat med att ta fram det absolut bästa inom varje produkt och ser nu fram emot att vara på plats här i kvarteret Victoria i Göteborg, säger Danny Saucedo.



Alla EDO:s produkter är veganska och innehåller 96-100 procent naturliga ingredienser och i möjligaste mån är både produktionen och ingredienserna från Skandinavien. EDO står för Every Day Operations, saker du gör varje dag. Samtidigt är det de tre sista bokstäverna i Saucedo och det gamla namnet på Tokyo (tidigare Edo), där den största inspirationskällan för grundarna ligger – japansk perfektionism och minimalism.



Johan Lundell, kläddesignern och ägaren till Blankdays har arbetat med kläder sedan han var 17 år gammal. Efter att ha spenderat i princip 90 procent av sin arbetstid på möten under många år, tog han klivet och blev sin egen med klädmärket Blankdays, som betyder "mötesfria dagar". Idén är en högkvalitativ basgarderob med t-shirts, skjortor, sweatshirts, underkläder samt accessoarer i Portugal och Sverige.



– Med Blankdays har jag velat skapa ett varumärke som verkligen tar hållbarhet ett steg längre än alla andra. Det handlar om att allt från material, produktion, avstånd till underleverantörer, förpackningar, frakter, kontor och lager ska göra så små miljömässiga avtryck som möjligt. Jag har inga mellanled eller återförsäljare, utan plaggen går direkt från fabrik till kund och då kan priserna ligga under hälften mot vad andra varumärken skulle behöva ta betalt, säger Johan Lundell.



– EDO och Blankdays närvaro är både ett spännande och välkommet inslag i Victoriapassagen. Denna butik kommer erbjuda både hållbara och kvalitativa produkter som vi tror kommer tilltala många kunder i området. Vi ser denna etablering som ett vasst komplement till övriga verksamheter i kvarteret Victoria och ett sätt för oss som fastighetsägare att tillföra två nya varumärken till Göteborgs innerstad, säger Anders Forsling, kundchef kommersiellt för Wallenstam i Göteborg.

