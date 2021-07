Daniel Jirhäll. Bild: CBRE

Daniel Jirhäll går till CBRE

Bolag CBRE rekryterar Daniel Jirhäll som ny ansvarig till A&T Office Agency, Investor Leasing.

CBRE, A&T Office Agency, Investor Leasing, agerar som rådgivare gällande uthyrningar i hela Sverige, med fokus på de tre storstadsregionerna. Office Agency har medarbetare på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Teamet upplever stor efterfrågan från marknaden. Nu har CBRE rekryterat Daniel Jirhäll som ansvarig chef för affärsområdet.



Daniel Jirhäll har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner i branschen och kommer närmast från Fabege där han varit fastighetschef under de senaste elva åren.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på CBRE och ansvara för det marknadsledande teamet på Office Agency. Jag ser också fram emot att arbeta med kollegorna i de starka nordiska teamen samt i EMEA och globalt. Det ska bli fantastisk kul att lära känna kollegorna närmare och tillsammans utveckla affären och samarbetet med kunderna, säger Daniel Jirhäll.

– Detta är verkligen en drömrekrytering för oss. Daniel kommer att tillföra mycket med sin djupa erfarenhet av fastighetsbranschen, sina ledaregenskaper och sin affärsmässighet. Vi har idag stor efterfrågan från kunder och vi förutspår att det kommer att öka än mer i höst. Timingen är klockren att Daniel nu börjar som chef för detta affärsområde, så vi kan ta oss an nya kunder och uppdrag på bästa sätt, säger CBRE:s vd Patrik Kallenvret.



Parallellt med rekryteringen av Daniel Jirhäll har CBRE även gjort klart med Lisette Wik till sit Office Agency-team. Hon ansluter från Castellum och får rollen som uthyrningsrådgivare i Göteborg. Hon påbörjar sin nya tjänst den 9 augusti.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

