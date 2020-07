Dan Olofsson och Percy Nilsson. Bild: News Öresund/Creative commons

Dan Olofsson och Percy Nilsson åtalas för insideraffärer i Victoria Park

Sverige Under torsdagen väcktes åtal mot sammanlagt 14 personer för totalt 27 brottsmisstankar i ett omfattande ärende om misstänkt grovt insiderbrott.

Förundersökningsledare i ärendet är chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.



Brottsmisstankarna är kopplade till aktiehandel i dels det danska telekombolaget TDC i december 2017-februari 2018, dels det Malmöbaserade fastighetsbolaget Victoria Park i mars-maj 2018. Under de aktuella perioderna fanns uppköpserbjudanden på de aktuella bolagen som inte var kända för marknaden. Flera av de åtalade personerna misstänks för insiderbrott kopplade till bägge bolagen.



Dan Olofsson och Percy Nilsson är två av de personer som är åtalade, misstänkta för insiderbrott i samband med Vonovias bud på Victoria Park.



Dan Olofsson ska, enligt åtalet, ha röjt insiderinformation till Nilsson som därefter köpte aktier i Victoria Park innan Vonovias bud. Ett bud som lades strax efter Starwoods initiala bud.



– Det har varit en omfattande utredning med många misstänkta och jag gör den bedömningen att fällande domar kan förväntas utifrån den bevisning som har säkrats under utredningens gång, säger chefsåklagare Thomas Langrot vid EBM:s Finansmarknadskammare.



I dag kontrollerar den tyska fastighetsjätten Vonovia Victoria Park och Hemblas fastighetsbestånd i Sverige. Vd för de båda bolagen är Per Ekelund.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

Ämnen