Annika Edström, Kristoffer Sandberg och Anders Elvinsson. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield: "Utbredd pessimism"

Bolag Cushman & Wakefields investerarundersökning “Property Investor Confidence Index" visar att Covid-19 påverkat utsikterna för fastighetsmarknaden redan under Q1 och väntas fortsätta att inverka kraftigt även under innevarande kvartal.

Förutsättningarna på den svenska fastighetsmarknaden har svängt kraftigt sedan virusutbrottet, något som inverkar även på resultatet i Cushman & Wakefields senaste svenska Property Investor Confidence index lanserat i april. En utbredd pessimism ses denna gång i undersökningen och inte oväntat främst inom segmentet handel. Även kontor- och industrifastigheter väntas dock ha en minskad efterfrågan på vakanta ytor framöver enligt de svarande investerare i undersökningen.



Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield i Sverige, säger:

– Förutsättningarna för svensk ekonomi, hyresgäster och därmed också delvis för fastighetsaktörer har förändrats markant från och med virusspridningens början i Sverige i mars. Som investerare är det idag viktigt att vara på tårna för att ha möjlighet att säkerställa hyresintäkter och bra affärer även på sikt.



Samtidigt visar resultatet på en förväntan om nya intressanta affärsmöjligheter i kölvattnet av viruset och många investerare tittar redan idag på och är redo att agera på nya affärer redan i närtid. 40% planerar utöka sin portfölj i närtid och 62% utvärderar i nuläget nya affärer. Även om prisutvecklingen generellt väntas vara negativ så finns det segment som bedöms klara nuvarande marknadsförutsättningar bättre än andra. Främst gäller detta samhällsfastigheter, tätt följt av bostadsfastigheter samt lokaler för logistik som också bedöms vara attraktiva tillgångar i närtid. Majoriteten av investerarna tror också att transaktionsvolymerna som uppnåddes före Covid-19 förväntas nås igen under 2021 eller 2022.



Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield i Sverige:

– Svårigheten i att bedöma risk resulterar i en mer avvaktande inställning hos investerare – med det sagt ser vi flertalet smala transaktionsprocesser som genererar starkt intresse.



Fastighetsägarnas hantering av hyresgästernas efterfrågan gällande hyreslättnader är idag en högaktuell fråga. Knappt en fjärdedel av svarande investerare håller i dagsläget kvar vid avtalade förutsättningar för hyresbetalningar i det fall en hyresgäst med behov lyfter frågan. Vanligast är att konvertera kvartalsbetalning av hyran till månadsbetalningar (75%) och dryga hälften (63%) ger idag sina hyresgäster temporära rabatter. Vakansutvecklingen har seglat upp som en av de viktigaste faktorerna för värdeutvecklingen för den egna portföljen tillsammans med kommande yield- och hyresutveckling.



Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige:

– Hyresgästerna måste förstå att fastighetsägarna i sak har rätt i sina krav på inbetalning av hyror men fastighetsägarna behöver i sin tur ha förståelse för att en vakant lokal i dagens marknad kan stå tom under överskådlig framtid varför hyresrabatter och andra typer av insatser under det närmaste månaderna högst troligtvis gynnar båda parter i slutändan. Vårt team inom strategisk analys hjälper i dessa osäkra tider fastighetsägare med riskanalyser kopplat till hyresgäster, specifika branscher och projektmöjligheter.

