Cushman & Wakefield skapar nytt team inom Occupier Services – Wadegård lämnar

Bild: Cushman & Wakefield

Publicerad den 30 Januari 2019

tweet Skicka till e-post

Bolag Cushman & Wakefield gör en intern omstrukturering inom affärsområdet Occupier Services. Syftet är att skapa ett större kundfokus och samtidigt underlätta arbetsprocessen när Cushman & Wakefield växer.

En avgörande del i utvecklingen är en ny och skräddarsydd roll som Occupier Services Team Leader - Young Professionals, vilken tilldelas Jacob Mattsson. I samband med omstrukturingen rekryterar Cushman & Wakefield även Åsa Björck, tidigare ansvarig för Real Estate i Sverige på EY, som nu tillträder i rollen som Head of Project & Development i april.

– Vi utvecklas hela tiden med nationella och internationella kunder. Då blir en dynamisk struktur avgörande för att kunna möta våra kunders behov och efterfrågan. Vi inrättar nya roller i teamet som en del av en övergripande strategi för Cushman & Wakefields utveckling. Med rätt personer på rätt plats blir vi ännu bättre i det vi gör, Marie Cronström, Deputy Head of Sweden, COO & Head of Occupier Services, Cushman & Wakefield.



I spetsen av det nya teamet går Bob Gustafsson som ny Head of Tenant Representation. Bob Gustafsson ersätter Tom Wadegård som kommer att lämna företaget för andra uppdrag.

– Jag har haft givande och utvecklande år hos Cushman & Wakefield som jag är otroligt tacksam för. Nu är det dags för mig att ta mig an nya uppdrag under våren, något som jag tycker ska bli både kul och spännande, säger Tom Wadegård.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetstjänsteföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 48 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2017 hade företaget en omsättning på 6,9 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.com eller följ @CushWake på Twitter. Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF