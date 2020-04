Anders Elvinsson, Annie Lilja och Staffan Dahlén. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield satsar på strategisk rådgivning i värderingsverksamheten

Bolag Cushman & Wakefield satsar nu än mer på strategisk rådgivning inom värderingsverksamheten genom ett dedikerat team med särskilt fokus på strategiuppdrag. Satsningen genomförs för att möta morgondagens allt mer föränderliga villkor för fastighetsvärdering och strategisk rådgivning. I samband med detta ökade fokus byter affärsområdet namn till Valuation & Strategic Advisory för att tydliggöra tjänsteerbjudandet.

Staffan Dahlén har utsetts till Head of Strategic Advisory och Annie Lilja är dedikerad projektledare inom enheten. Tillsammans med avdelningens övriga medarbetare pågår arbetet med antal mandat och under det senaste året har teamet genomfört ett flertal strategiska projekt på uppdrag av fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och kommuner.



Anders Elvinsson, head of Valuation & Strategic Advisory, Cushman & Wakefield:

– I en ständigt föränderlig värld så gäller det att hela tiden ha fokus på framtidens fastighetsfrågor och tillföra kunden nya insikter och idéer. Strategisk rådgivning är inget nytt utan något vi har lång erfarenhet av och redan arbetar med idag. Vi gör nu detta förtydligande i vårt tjänsteerbjudande för att behålla vår marknadsledande position och för att möta kundernas önskemål och behov såväl idag som i framtiden.



Staffan Dahlén, head of Strategic Advisory, Cushman & Wakefield:

– Vi ser ett ökat behov av kvalificerad strategisk rådgivning hos våra uppdragsgivare kopplat till våra värderingstjänster. Med vår breda kunskapsbas och erfarenhet som grund, tillför vi värde hos våra uppdragsgivare i deras strategiska frågeställningar. Allt i vår rådgivning syftar i grund och botten till att hjälpa våra uppdragsgivare att fatta trygga och väl underbyggda beslut.



FAKTA/ Cushman & Wakefield Strategic Advisory

Strategic Advisory erbjuder strategisk rådgivning inom bland annat;

• Fastighetsutveckling: hur fastigheten nyttjas på bästa sätt med hänsyn till utvecklingspotential.

• Investeringsrådgivning: hur kapital kan frigöras eller placeras genom fastighetsaffärer samt att identifiera vilka nya regioner och segment som är attraktiva för investeringar.

• Strategisk rådgivning: samarbetsavtal och partnerupplägg vid utveckling av fastigheter och stadsdelar.

• Etablering: hur områden kan utvecklas och attrahera nya verksamheter.

• Marknadsanalys: hur framtida utbud och efterfrågan ser ut inom ett segment eller på en delmarknad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen