Cushman & Wakefield rekyterar trio och utser ny Head of Tenant Representation

Bolag Cushman & Wakefield förstärker bolaget genom att rekrytera Eva Sjölander och Markus Sjöström till affärsområde Occupier Services samt Linda Rosén till affärsområde Leasing. Gustaf Benndorf har även utsetts till Head of Tenant Representation.

Gustaf Benndorf har arbetat på Cushman & Wakefield i fem år och har över 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen. Innan han började hos Cushman & Wakefield har han arbetat på JLL och Nordier Property Advisors.

– Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan av våra tjänster på marknaden vilket gör det fördelaktigt att även området Tenant Representation fortsätter utvecklas. Jag ser fram emot att leda vårt engagerade och drivna team som dessutom sitter på väldigt mycket kompetens och erfarenhet, säger Gustaf Benndorf.



Eva Sjölander blir projektledare inom affärsområde Occupier Services med fokus på omlokalisering av kunder. Hon kommer närmast från Aventi men innan dess har hon arbetat 20 år som projektledare på Reflex Arkitekter, Ciceron Projekt och Struktur. Eva Sjölander kommer tillsammans med Åsa Björck, Head of Project & Development Service, utveckla tjänsteområdet än mer och då tjänsten växer mot kunder leverera med interna resurser.



Ytterligare rekryteringar är Marcus Sjöström som stärker upp hyresgästteamet. Han har en examen inom fastighetsförvaltning, projektledning och fastighetsekonomi. Han har tidigare varit anställd på CBRE i Göteborg och kommer senast från Newton kompetensutveckling.



Leasing teamet får även ny medarbetare, Linda Rosén. Leasing teamet har under året växt med Linda Persson och Ewa Hellströmer. Linda Rosén kommer närmast från privatmäklarbranschen och har även drivit eget kontor. Hon har arbetat som fastighetsmäklare sedan 2011 och har mycket goda kunskaper inom fastigheter och kundrelationer.

– Det känns spännande att komma till Leasing där jag kan nyttja mina erfarenheter och kunskaper och tillsammans med gänget bli ännu starkare på marknaden, säger Linda Rosén.

– Linda blir ett värdefullt tillskott. Hon kommer rakt in i hetluften. Ändrade arbetssätt post covid skapar stor rörlighet. Efterfrågan på bra uthyrare ökar, säger Johan Zachrisson, Partner och Leasing manager.

