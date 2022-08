Annika Engströmer, Carl Andersson, Vincent Tidelund och Erik Huss.

Cushman & Wakefield rekryterar kvartett

Karriär Cushman & Wakefield har förstärkt Valuation & Strategic Advisory med flera nya medarbetare. Både till kontoret i Göteborg och Stockholm.

– Investerarmarknaden har ett stort förtroende för vårt varumärke och våra högkvalitativa värderings- och rådgivningstjänster. Detta har hjälpt oss säkra ett antal större uppdrag under det senaste året varför vi nu genomfört flera rekryteringar i syfte att tillföra ytterligare kapacitet och erfarenhet till teamet, säger Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory, Cushman & Wakefield.



Annika Engströmer har lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och tar sig nu an en ny roll som partner på Stockholmskontoret. Hon är auktoriserad fastighetsvärderare av Samhällsbyggarna och RICS.



Vincent Tidelund har anslutit till Göteborgskontoret som fastighetsvärderare. Han kommer närmast från en tjänst som fastighetsvärderare på Savills och är utbildad civilingenjör inom lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola.



Carl Andersson har sedan hösten 2021 arbetat som part-time trainee inom teamet och har nu anställts på Stockholmskontoret som analytiker efter avslutade studier. Han är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola inom lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi.



Erik Huss stärker upp teamet i Stockholm i rollen som analytiker. Han är utbildad civilingenjör inom samhällsbyggnad med inriktning fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan och har bland annat erfarenhet från Caverion samt Valene.

