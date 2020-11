Katarina Sonnevi. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield rekryterar Katarina Sonnevi

Bolag Cushman & Wakefield förstärker ledningen och Capital Markets genom att rekrytera Katarina Sonnevi till rollen som Partner och Deputy Head of Capital Markets.

– Vi är glada och stolta över att kunna attrahera Katarina Sonnevi som har en gedigen erfarenhet och ett starkt track-record inom branschen. Vår målsättning är alltid att leverera de bästa tjänsterna till våra kunder, vilket vi med denna rekrytering nu stärker ytterligare, framförallt mot bostads- och kontorssegmentet. Nu lägger vi i ytterligare en växel och gasar, säger Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets.



Katarina Sonnevi har anställts som Partner och ansluter till teamet den 1 December 2020. Hon kommer, tillsammans med Kristoffer Sandberg, att ansvara för Capital Markets. Katarina Sonnevi kommer närmast från Nyfosa där hon varit transaktionschef. Hon har gedigen erfarenhet i bagaget såväl från ägarsidan som rådgivningssidan och har tidigare haft nyckelpositioner på Nyfosa, Heimstaden, Natwest, Tenzing och Ericsson.

– I slutändan handlar allting om att skapa maximalt värde till våra kunder, utvecklas och samtidigt ha så roligt som möjligt på vägen både som individ och i teamet. Genom den här rekryteringen så tar vi ännu ett steg i att befästa att vi som bolag är i framkant och vill göra något extra. Vi välkomnar Katarina och ser framemot att hon börjar, säger Karl Persson, Head of Sweden, Cushman & Wakefield.

– Jag har alltid sett Cushman & Wakefield som en av de främsta fastighetsrådgivarna och ser verkligen fram emot att, tillsammans med Kristoffer, ansvara för Capital Markets. Det ska bli spännande att vara en del av ett stort internationellt bolag och få vara med och bidra till ytterligare framgångar och goda affärer för våra kunder, säger Katarina Sonnevi, tillträdande Deputy Head of Capital Markets.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

