Cushman & Wakefield: Industri- och logistikfastigheter väntas ha bäst utveckling 2020 enligt investerarkåren

Sverige Cushman & Wakefields halvårsvisa undersökning bland investerare “Property Investor Confidence Index" visar på fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för kontor och en optimism avseende den egna portföljens kommande värdeutveckling under 2020.

Optimism präglar Cushman & Wakefields svenska Investor survey index som släpps i februari. För 43:e gången och tolfte året i rad har Cushman & Wakefield i Sverige sammanställt Property Investor Confidence Index med fastighetsinvesterares uppfattning om fastighetsmarknaden det senaste kvartalet samt syn på kommande kvartal. Störst optimism i undersökningen ses denna gång för segmenten kontor och industri. Utvecklingen för handelsfastigheter bedöms enligt respondenterna i undersökningen som fortsatt svag.

– Efter det transaktionsrekordår som var 2019 tror jag att det är extra många som är nyfikna på om vi har nått toppen nu eller om utvecklingen fortsätter framöver. Vi kan konstatera så här långt att transaktionsvolymerna för kvartalet redan i början av februari översteg hälften av förra årets kvartal, något som talar för en fortsatt positiv riktning. Det är i mångt och mycket säljarens marknad när ännu fler investerare än i tidigare undersökning uppger sig vara nettoköpare under året som kommer, en utveckling som självklart kan påverka värdeutvecklingen positivt, säger Annika Edström, Head of What´s Next på Cushman & Wakefield i Sverige.



Enligt undersökningen tror investerare starkast på att de bästa affärerna för året kommer att möjliggöras inom segmenten industri och logistik. Även samhällsfastigheter kvalar in som det segment där det bedöms gå att uppnå bäst totalavkastning under 2020.

– Resultatet är inte förvånande då retail idag genomgår en omdaning vilket gynnar logistikmarknaden. Butikshyran i ett bra läge jämfört med motsvarande yta för logistik i bra närförortsläge kan idag vara mer än tio gånger så hög, vilket många investerare ser som ohållbart på sikt med tanke på att e-handeln växer i snabb takt. Att industrisegmentet bedöms ha goda förutsättningar för att leverera attraktiv avkastning under kommande period bör vara starkt kopplat till attraktiva finansieringsmöjligheter, vilket initialt kan generera hög avkastning på eget kapital, om än med en restvärdesrisk som inte ska underskattas, säger Anders Elvinsson, Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige.

