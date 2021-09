Bild: Istock

Cushman & Wakefield anställer kvartett

Bolag Cushman & Wakefield anställer fyra personer och stärker avdelningarna Capital Markets och Valuation & Strategic Advisory. Elin Andersson och Nikhil Simon Singh ansluter till Capital Markets på Stockholmskontoret. Patrick Andersson anställs till Capital Markets i Göteborg och Christopher Götz till Valuation & Strategic Advisory i Göteborg.

– Vi är mycket glada över att knyta till oss Elin och Nikhil som analytiker till vårt transaktionsteam. Nu kan vi med full kraft möta marknadens efterfrågan på högkvalitativ fastighetsrådgivning, säger Katarina Sonnevi, Head of Capital Markets.

– För ett år sedan anställdes Peter W-O Berglin som ansvarig för Valuation & Strategic Advisory i Göteborg. Efterfrågan på våra tjänster i Göteborgsregionen har överträffat våra förväntningar varför vi nu valt att utöka teamet med ytterligare en fastighetsvärderare. Vi välkomnar Christopher och ser samtidigt fram emot en spännande och intensiv höst, säger Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory.



Patrick Andersson har en Civilingenjörsexamen från LTH och över fem års erfarenhet av fastighetsbranschen där han bland annat arbetat hos Savills. Han ansluter till Capital Markets Göteborg som Senior Analyst.



Elin Andersson kommer direkt ifrån sin utbildning på KTH där hon har studerat Fastighet och Finans. Under sin studietid arbetade hon deltid som konsult på DNB finans med rollen Sales Advisor i 2,5 år. Elin Andersson anslyter till Capital Markets Stockholm som Analyst.



Nikhil Simon Singh kommer närmast från Handelsbanken där han arbetade som Specialist Cross-border Payments på Capital Markets. Han har en Master i Banking & Finance, finansiell ekonomi från Stockholms Universitet. Nikhil Simon Singh anslöt till Capital Markets Stockholm som Analyst.



Christopher Götz har en kandidatexamen i Fastighet och Finans från KTH samt en masterexamen inom Sustainable Building Information Management. Christopher Götz har erfarenhet från tidigare anställningar som Business Controller och Transaction Analyst. Han ansluter till Valuation & Strategic Advisory Göteborg som Valuer.

