ETC Bygg bygger i Västerås Bild: Kjellgren Kaminsky

Crowdfundat och klimatsmart – byggstart i Västerås

Bygg/Arkitektur Nu byggstartas ETC Byggs crowdfundade hyresrätter i Västerås.

Arkitektkontoret Kjellgren Kaminsky har tillsammans med arkitekt Hans Eek ritat ETC Byggs crowdfundade hyresrätter. Husen vars arkitektur redan har uppmärksammats med utmärkelser är klimatsmarta passivhus i massivträ. Nu tar bostadsminister Per Bolund det första spadtaget i Västerås.



I ett unikt projekt har ETC Bygg finansierat passivhuscertifierade hyresrätter genom crowdfunding. Hittills har projektet samlat in 25 miljoner kronor. Nu inleds bygget av 30 bostäder på Öster Mälarstrand i Västerås. De första lägenheterna räknas stå redo för inflyttning 2020. Bakom den uppmärksammade designen står Kjellgren Kaminsky och arkitekt Hans Eek som båda har en lång erfarenhet av hållbar arkitektur.



Husen byggs med en stomme av massivträ och användningen av plast kommer att minimeras. Taken och balkongfronterna täcks av solceller. Varje lägenhet har ett växthus och det finns även utrymme för odling i utomhusmiljö. Hyresgästerna kommer dessutom att ha tillgång till en elbilspool.



– Det här ett unikt projekt som vi är mycket stolta över att vara en del av. Inte minst eftersom husen håller en mycket hög hållbarhetsnivå. Vi har jobbat med allt från material, solceller till växthus för att skapa så hållbara bostäder som möjligt, säger Fredrik Kjellgren, arkitekt och delägare, Kjellgren Kaminsky.



– Vi är mycket stolta över projektet som är Sveriges första klimatpositiva hyreshus med hög standard och unika energilösningar. Vi har gjort allt man kan med dagens teknik för att skapa ett klimatpositivt boende. Det började med att jag gjorde en drömskiss kring klimatkraven, varpå Hans gjorde en riktig analys av hur husen kan se ut. Kjellgren Kaminsky ritade sedan husen och skapade boendet vi nu bygger. Det har varit en härlig resa med vänskap och professionalism. Och utan prestige, säger Johan Ehrenberg, grundare och vd, ETC Bygg.

