Croisette rekryterar kvartett

Bolag Croisette fortsätter expandera och anställer fyra personer, två till affärsområdet försäkringsförmedling och två till affärsområdet transaktion.

Croisette Insurance Advisory har tagit fram spännande och innovativa försäkringslösningar riktade mot fastighetsägare – och ska nu utmana branschen.



Först in är Nicklas Jadeland, som börjar 1 november som Försäkringsförmedlare, med befattning Senior Associate. Han kommer närmast från försäkringsförmedlarföretaget Oberoende Försäkringar där han haft många olika typer av företagskunder med olika försäkringsbehov. Nicklas är professionell och hängiven, han delar Croisettes värderingar om nytänkande och långsiktighet och kommer bli en stor tillgång för Försäkringsförmedling med sitt breda kontaktnät. De som är sportintresserade känner säkert igen honom, då han tidigare spelat hockey i MIF Redhawks.



Greta Falkmarken börjar 1 januari som Försäkringsförmedlaradministratör med utvecklingsplan mot Försäkringsförmedlare, och med befattning Associate. Greta kommer närmast från Trygg Hansas mäklarservice där hon som försäkringsrådgivare med fina säljresultat arbetat mot företagskunder, nischad mot fastighetsförsäkring. Innan dess har hon jobbat som säljare på Telenor. Greta har en härlig energi och kommer med sin entusiasm och sitt driv vara en stor bidragande faktor till Försäkringsförmedlings uppbyggnad. Utöver att göra stora affärer är Greta är också intresserad av inredning, (utbildad inredningskonsult), dans, ridning och gym.

– Jag är otroligt glad och stolt över att kunna utöka affärsområdet med två fantastiska medarbetare. De båda kommer att bidra till att bygga upp affärsområdet försäkringsförmedling; bearbeta kunder, utmana och ta marknadsandelar på fastighetsförsäkringsmarknaden, säger Jenny Ulriksson, Head of Insurance Advisory på Croisette Real Estate Partner.



Efter att helt nyligen ha rekryterat Pauline Andersson för att leda Croisette Transactions i Kalmar växer nu affärsområdet ytterligare genom rekrytering av Leo Waern och Jeff Nylén.



Leo Waern ansluter 1 januari som Associate och kommer att ha ett särskilt ansvar för att serva och bevaka Uppsala med omnejd. Leo har närmast arbetat med värdering, också för Croisette.



Jeff Nylén anställs som Senior Associate vid Croisette Transactions Göteborgs kontor. Jeff kommer senast från Handelsbanken där han jobbat cirka tio år i flera olika roller, varav de senaste åren som fastighetsvärderare. Jeff ansluter till Croisette den 24 januari.

– Båda är oerhört drivna och kompetenta och kommer ge ett starkt bidrag till att ge kunderna i sina respektive regioner den absolut bästa rådgivningen, säger Olle Håkanson Nobel, Co-Head of Transactions på Croisette Real Estate Partner.

