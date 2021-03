Bild: Istock

Croisette rekryterar kvartett

Bolag Croisette Real Estate Partner har rekryterat fyra personer till kontoren i Malmö, Stockholm samt Göteborg.

Croisette Transactions förstärker teamet med tre nya med arbetare.



Till kontoret i Göteborg rekryteras Manfred Meyer som Senior Associate som har drygt fyra års transaktionserfarenhet och kommer närmast ifrån Colliers. Han tillträder sin tjänst i mitten av maj.



Till kontoret i Stockholm anställs Carolina Nisser som Associate och kommer från Danske Bank där hon arbetat med fastighetsvärdering. Hon ansluter till Croisette i början av juni.



Slutligen anställs Lukas Oléhn som Junior Associate till kontoret i Malmö som närmast kommer från studier på Lunds universitet. Han är registrerad mäklare och har parallellt med studierna arbetat som mäklare i Växjö och tillträder sin tjänst omgående.

– Vi är väldigt glada över att ha fått möjligheten att rekrytera tre så pass duktiga och drivna medarbetare till vårt team. Vi har upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på våra transaktionstjänster under det första kvartalet 2021 varför vi behövt förstärka alla våra kontor, vilket naturligtvis är väldigt roligt. Fortsätter vi i detta tempo under kommande kvartal är det troligt att vi kommer behöva förstärka teamet ytterligare. Det är extra roligt att kunna välkomna tillbaka Carolina som var intern hos oss innan hon började hos Danske Bank, säger David Almqvist, Co-head of Transactions, Croisette Real Estate Partner.



Croisette Leasing i Malmö har rekryterat Emma Elwin som Senior Associate i Malmö. Hon har 15 år erfarenhet av relationsbaserad B2B-försäljning och kommer senast från Easy Fairs. Emma Elwin ansluter till Croisette den 6 april.

– Vi är oerhört glada att vi lyckats rekrytera Emma till uthyrningsteamet i Malmö. Emmas starka driv och affärsfokus kommer vara en viktig pusselbit i vår fortsatta tillväxtresa, säger Peter Bergquist, Head of Leasing, Croisette Real Estate Partner.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen