Styrmir Bjartur Karlsson, CEO Iceland på Croisette. Bild: Croisette

Croisette öppnar kontor – på Island

Bolag Croisette Real Estate Partner har på fem år vuxit till över 50 medarbetare, fem affärsområden, fem kontor i Sverige – nu blir fastighetsrådgivaren internationell och öppnar sitt första kontor utanför Sverige. I december öppnar Croisette – i Reykjavik.

Först på plats blir Styrmir Bjartur Karlsson, isländsk entreprenör och mäklare, bosatt i Reykjavik. Styrmir går in som MD för dotterbolaget och har över två decenniers erfarenhet av att bedriva affärsverksamhet internationellt, varav han under sex år varit bosatt i Sverige.



– Det är en oerhörd lyckoträff att ha fått komma i kontakt med Styrmir, som visat sig vara en person perfekt för uppgiften att ta Croisette utomlands. Styrmir har inte bara det perfekta kontaktnätverket, han är dessutom en person som passar in i vår kultur, vår vision och våra tankar framåt. Det känns oerhört tryggt att få lägga ansvaret över vår framgång på Island på Styrmir, som delar precis vår ambition och naivitet kring vad som är möjligt, säger Per Svensson, CEO och grundare på Croisette Real Estate Partner.



– Lanseringen av Croisettes verksamhet på Island är den första i raden bland tilltänkta internationella etableringar. Island, som första land utöver Sverige, visar sig vara fullt av möjligheter för en nytänkande fastighetskonsult som Croisette. Inte nog med att det finns en dryg handfull noterade fastighetsbolag, men fastighetsrådgivare lyser också med sin frånvaro. Island är en modern ekonomi med en stark befolkningstillväxt, en ung och välutbildad befolkning och en hög digitaliseringsgrad. Dessutom rankas landet konsekvent bland världens bästa när det gäller välstånd, lycka och framförallt jämställdhet.



Styrmir Bjartur Karlsson:

– Island är moget för en internationell aktörs entré på marknaden. Den isländska fastighetsbranschen har utvecklats snabbt de senaste tio åren i samband med den växande besöksnäringen och erbjuder mycket stora möjligheter när det gäller fastighetsutveckling och -transaktioner. Vi ser Croisettes entré på den isländska marknaden som en fantastisk möjlighet att bidra ytterligare till marknadens utveckling och öppna upp Island för ännu mer internationella investeringar. Jag är mycket hedrad att ansluta till Croisettes team och vi ser med tillförsikt på framtiden.



– Det finns en hel del likheter med vår etablering från start i Malmö, en tillräckligt stor men oprioriterad marknad. För oss är det istället en väldigt prioriterad marknad och vi ser stora möjligheter till framtida synergier mellan länderna. Att landet i grunden sedan delar våra grundläggande värderingar är ett enormt plus, säger Per Svensson.



Fråga Lou AB har bistått Croisette vid etableringen på Island.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen