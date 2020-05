Per Svensson. Bild: Croisette

Croisette nyrekryterar och omstrukturerar – transaktionschefen lämnar

Bolag Croisette Real Estate Partner fortsätter att öka sin personalstyrka inom transaktionsrådgivning genom rekrytering av Erik Brandt och Hilda Stensson. Dessutom eftersöks ytterligare personal till Malmö, samtidigt som ansvaret för den svenska transaktionsrådgivningsenheten flyttas till David Almqvist och Olle Håkanson Nobel, som båda blir Co-Heads of Transactions. Croisettes vd, Per Svensson, tar regionsansvar för södra Sverige. Samtidigt lämnar transaktionschefen Fredrik Dackheden bolaget.

Erik Brandt anställs som associate och kommer utgå från bolagets huvudkontor i Malmö. Samtidigt adderas Hilda Stensson till Malmökontoret som intern i transaktionsteamet.

– Det är väldigt roligt att vi fortsätter vår tillväxt primärt genom att rekrytera ungt. Erik har fått bevisa sig parallellt med sina studier och vi är mycket glada för att kunna locka honom till Malmö. Vi har en unik position som är betydligt mer långsiktig än någon annan i branschen, en strategi vi fortsätter tro på. Det är därför extra roligt att addera ytterligare ung kompetens, i form av Hilda, säger David Almqvist.



Samtidigt påbörjas en omstrukturering av organisationen runt transaktionsrådgivningen inom Croisette. David Almqvist och Olle Håkanson Nobel går in och tar delat ansvar för den svenska verksamheten, som Co-Heads of Transactions. Samtidigt går Croisettes vd, Per Svensson, in och tar regionansvar för södra Sverige.

– Jag är väldigt tacksam för David och Olles vilja att ta detta kliv. Båda har visat stor förmåga att bygga team och att skapa affärer. Jag är övertygad om att vi med David och Olle i spetsen, kommer ta transaktionsbenet till helt nya höjder och skapa det där sömlösa teamet som sträcker sig över hela Sverige, säger Per Svensson.

– Vi är stolta och glada över förtroendet att få ta över ansvaret för transaktionsverksamheten på Croisette och föra den vidare till nästa nivå. Vi ser en stor potential att fortsätta växa, inte trots utan i synnerhet i denna marknad. Vi har en klar vision för hur detta ska gå till och ser fram emot att omgående börja implementera denna och skapa ännu större mervärde för våra kunder, säger David Almqvist och Olle Håkanson Nobel.



I omstruktureringen lämnar Fredrik Dackheden Croisette.

