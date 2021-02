Jenny Ulriksson leder försäkringsdelen av Croisette, där Per Svensson är vd. Bild: Croisette

Croisette lanserar nytt affärsområde

Bolag Croisette lanserar idag sitt sjätte affärsområde, försäkringsförmedling inriktad mot fastighetsbranschen. Jenny Ulriksson, Head of Insurance Advisory, har rekryterats med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Croisette Insurance Advisory AB har tillstånd från och står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden för ett gott kundskydd. Syftet med bolagets verksamhet är att hantera fastighetsbranschens försäkringsrådgivning och ta tillbaka en del av branschen som utan anledning hamnat utanför fastighetsbranschens kontroll. Croisette blir med tillskottet av affärsområdet en unik rådgivare, då fastighetsrådgivare i övrigt systematiskt valt bort affärsområdet.



– För Croisette är detta ett oerhört strategiskt affärsområde, där vi nu, med finansinspektionens tillstånd, kan bedriva en rådgivning som ger både bredd och spets i fastighetsbranschen. Vi ges nu möjligheten att både titta uppifrån och ner, samt från andra hållet, och kan uttala oss även om en hyresgäst är rätt försäkrad eller ej till våra huvudkunder, fastighetsägarna. Vi befäster vår ställning med spetskompetens inom en del av fastighetsbranschen som fastighetsrådgivare helt enkelt inte orkat ta sig an även om det kan tyckas märkligt när tillgångarna såklart kräver fullgoda försäkringar, säger Per Svensson, CEO, Croisette Real Estate Partner.



Jenny Ulriksson, med lång erfarenhet inom både försäljning och försäkring, från blandandra Marsh, Winterthur International (AXA XL) och A&A Active Insurance, har rekryterats för att ansvara för affärsområdet. Jenny Ulriksson kommer senast från försäkringsförmedlaren Novu.

