Croisette etablerar sig i Jönköping

Bolag Croisette etablerar sig på en ny ort när man öppnar kontor i Jönköping.

Croisette såg Jönköping som en outnyttjad marknad. För att etablera sig där har man anställt Jane Mainwaring som Head of Leasing.

– Etableringen går helt i linje med vårt synsätt om att man ska verka nära sina kunder. Vi möter den ökade efterfrågan på våra uthyrningstjänster på orten och kan med stor glädje placera ytterligare en strategisk nål på Croisette-kartan. Vi har tidigare haft förmånen att arbeta tillsammans med Jane när hon var hyresgästrådgivare. Jane har en gedigen erfarenhet av kommersiell uthyrning och besitter alla de kvaliteter som vi eftersöker hos våra medarbetare, säger Peter Bergquist, vice koncernchef och Head of Leasing på Croisette.



Jane Mainwaring har sedan 2012 jobbat inom fastighetsbranschen både som leasing manager, centrumledare och de senaste åren som etableringskonsult på TenRep.

– Jag har haft den stora förmånen att följa och även samarbeta med Croisette under åren som etableringskonsult. Från sidlinjen har jag sett ett ungt, framåt och målinriktat bolag som alltid visat stort lösningsfokus och ett mod att våga tänka utanför boxen, något som jag alltid har känt mig väldigt hemma med. Det är med stor glädje och nyfikenhet jag hoppar på det rosa tåget och ser framemot att få starta, bygga och forma en verksamhet i Jönköping, säger hon.

