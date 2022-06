Jalmari Janhunen. Bild: Croisette

Croisette etablerar sig i Finland

Bolag Croisette har sedan tidigare verksamhet i Sverige, Danmark och Island. Nu görs även en satsning i Finland, under ledning av Jalmari Janhunen.

– Jag är stolt över att vi återigen har lyckats locka en ung, driven och mycket motiverad fastighetsprofil med rätt värderingar för att följa med oss på vår rosa resa. Jalmaris tankesätt och marknadskännedom gör mig säker på att vi kommer att ha en unik och betydande position i marknaden över tid. Det är bara en fråga om hur snabbt och hur stor, säger Per Svensson, CEO & Founder, Croisette Real Estate Partner.



Lanseringen av Croisette Finland är den tredje etableringen i en serie planerade lanseringar utanför Sverige.

– Sedan starten av Croisette har tillväxt varit en viktig faktor för oss. Visionen att bli världens ledande fastighetsrådgivare, har också varit ett offentligt mål. Därför kommer det, även med en stabil tillväxt på nuvarande marknader, att finnas ett konstant behov av att lägga till nya möjliga tillväxtmarknader.

– Vi har tittat på Finland under en längre tid och vi är glada att äntligen kunna påbörja detta nya kapitel.



Jalmari Janhunen är 35 år och bor i Grankulla, Finland. Han har en MSc i fastighetsekonomi från Aalto-universitetet i Finland och en MBA från Monmouth University i USA. Janhunen har många års erfarenhet av fastighetsmarknaden, både inom transaktionstjänster och corporate finance. Han har gett råd till många finländska och internationella investerare vid förvärv och avyttringar av fastigheter. Han har även internationell arbetslivserfarenhet från USA, där han arbetade som finansanalytiker.



– Jag är glad över att bredda Croisettes redan starka närvaro i Norden och att göra det tillsammans med ett ungt, innovativt och hårt arbetande team på Croisette. Efter att ha arbetat inom den finska fastighetsmarknaden i flera år kan jag se att det finns attraktiva möjligheter att göra saker annorlunda och vi på Croisette har rätt verktyg för att utnyttja dessa möjligheter. Under det första året är vårt mål att öka teamet med 5–8 personer, och vi siktar på att hålla tillväxten jämn under de kommande åren, säger Jalmari Janhunen, Managing Director, Croisette Finland.

