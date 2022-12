Mäklarteamet i Göteborg växer. Från vänster: Maria Willford, Sarah Gustafsson, Linnéa Gröndal och Jesper Rindmo. Bild: Croisette

Croisette blir mäklarkvartett i Göteborg

Bolag Våningen & Villans mäklarkontor i Göteborg skyltar om om till Croisette, samtidigt som teamet växer. – Nu är vi en kvartett som kan erbjuda Göteborgs mest kvalitativa mäklartjänst, säger franchisetagare Jesper Rindmo.

Mäklarföretaget Våningen & Villan är sedan i våras en del av Croisette Real Estate Partner. Under hösten har bolaget startat upp nya mäklarkontor i Uppsala och Västerås under Croisettes varumärke, samtidigt som Våningen & Villans mäklarteam i Stockholm och Göteborg skyltat om till Croisette.



I Göteborg har franchisetagare Jesper Rindmo samtidigt de senaste månaderna knutit till sig tre nya medarbetare till teamet: fastighetsmäklarna Maria Willford, Sarah Gustafsson och Linnéa Gröndal, som tillsammans har många års erfarenhet av att förmedla bostäder i Göteborg.

Jesper Rindmo är mycket nöjd med höstens nyförvärv.

– Vi är givetvis otroligt glada över att ha Maria, Sarah och Linnéa i vårt team. Tre mycket välkända mäklarprofiler i Göteborg. Vad som gör oss extra nöjda är att deras egenskaper passar så bra in i vår företagskultur. De besitter verkligen ett engagemang som bidrar till ett vinnande team och ett framgångsrikt mäkleri, säger Jesper Rindmo.



Trots att bostadsmarknaden bromsat in kraftigt också i Göteborg är han optimistisk för framtiden.

– Det är tuffa tider för alla i branschen just nu, så är det. Men med gediget samarbete med uppdragsgivare, kollegor och samarbetspartners, samt med Göteborgs mest kvalitativa mäklartjänst i ryggen står vi redo att hjälpa våra kunder oavsett situation. Vi får bostäder sålda, i alla tider, avslutar Jesper Rindmo.

