Croisette anställer åtta nya medarbetare

Bolag Croisette Real Estate Partner fortsätter att växa och rekryterar fem medarbetare till kontoret i Malmö, två till Stockholm och en till Göteborg.

Croisette anställer Oliver Fyrner, Philip Håkansson, Björn Bring, Elin Sjögren, Samuel Sandgren, Amanda Edén, Elin Albertsson och Dusica Zivkovic.

– Det är ingen hemlighet att vi fortsätter att satsa på organisk tillväxt. Det är fantastiskt att vi har möjligheten att genomföra dessa rekryteringar som stärker upp såväl vår interna organisation som vår förmåga att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder. Rekryteringarna ligger helt i linje med våra uttalade mål och det är med spänning jag själv funderar över hur långt vi kan gå. Vi rustar för vidare tillväxt och ser fram emot den skillnad vi kommer göra i branschen, säger Per Svensson, vd på Croisette Real Estate Partner.



Oliver Fyrner och Philip Håkansson tillträder sina tjänster i Transactions på kontoret i Malmö den 31 augusti. Oliver Fyrner anställs som Junior Associate och kommer senast från Deloitte samt har en Master i Accounting and Finance från Lunds universitet. Philip Håkansson anställs som Junior Associate och har en examen från juristprogrammet samt en kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet.

– Vi är väldigt glada över att ha anställt Oliver och Philip som båda blir ett välkommet tillskott till teamet i Malmö. Pandemin till trots så har vi haft mer än någonsin att göra under våren och nu när hösten nalkas ser vi att efterfrågan på våra transaktionstjänster ökat än mer. Så det är med glädje vi fortsätter vår tillväxtresa mot att bli Sveriges ledande transaktionsrådgivare, säger David Almqvist, Co-Head of Transactions på Croisette Real Estate Partner.



Värderingsteamet har förstärkts med Björn Bring. Han har sedan tidigare varit försäljningschef på Erik Olsson och allra senast, sedan 2013, har han drivit Vasastansmäklarna. Björn Bring tillträdde sin tjänst som Head of Valuation & Analysis Stockholm i augusti.

– Björn kommer med sin erfarenhet av både verksamhetsutveckling och genuina intresse för den kommersiella fastighetsmarknaden att ta värderingsverksamheten i Stockholm till ytterligare en nivå, kommenterar Charlotte Norell, Head of Valuation & Analysis på Croisette Real Estate Partner.



Elin Sjögren och Samuel Sandgren, tidigare Interns på Leasing i Malmö och Göteborg, påbörjade sina anställningar i augusti.

– Elin har varit en enorm stöttning för oss i uthyrningsteamet under en längre period parallellt med sina studier på Malmö universitet. Det känns fantastiskt att hon nu kan vara här med 100 procent fokus på uthyrningsarbetet och tillsammans kommer vi kunna nå nya höjder med vår rådgivning, säger Peter Bergquist, Head of Leasing på Croisette Real Estate Partner.

– Samuel har levererat affärer under sin tid som Intern och jag är helt säker på att han kommer fortsätta briljera hos oss på heltid, säger Mimoza Zeneli, Head of Leasing i Göteborg, Croisette Real Estate Partner.



Human Capital stärker sitt team i Stockholm med en Intern – Amanda Edén. Hon har tidigare arbetat på Newsec och kommer senast från Magnolia Bostad i rollen som ledningsgruppsassistent.

– Jag är oerhört glad att Amanda har valt att ansluta till teamet. Jag har tidigare haft äran att arbeta med Amanda och vet att hon kommer vara en enorm tillgång för verksamheten, säger Erika Klingberg, Head of Human Capital på Croisette Real Estate Partner.



Elin Albertsson kommer arbeta med att förbättra och utveckla bolaget internt. Hon går in som Operations Manager på bolaget där hennes uppgift kommer vara att säkerställa den interna organisationens förmåga att leverera för vår framtida tillväxt. Elin Albertsson har studerat beteendevetenskap och kommer närmst från Bjurfors där hon arbetat som avdelningschef.

– Jag är otroligt glad över att få vara ett nytt tillskott till Croisette-gänget och är mycket spänd på att se vilka höjder vi kan nå tillsammans, säger Elin Albertsson, blivande Operations Manager på Croisette Real Estate Partner.

– Elin är oerhört efterlängtad. Vi ser fram emot hur hon med sin energi och erfarenhet kommer komma in och ta vår interna organisation till nya höjder. Både jag och ledningsgruppen har under lång tid varit i behov av stöd för att utveckla den interna organisationen samt vårda personalen, vilket vi nu, tack vare Elin, kommer kunna göra, säger Per Svensson.



Croisette utökar även ekonomiavdelningen genom Dusica Zivkovic som tillträdde sin roll som redovisningsekonom i mitten på juli. Dusica Zivkovic har tidigare arbetat som redovisningsekonom och ekonomikonsult.

