Värst drabbat är hotell- och restaurangbranschen med en uppgång på hela 65 procent i mars. Bild: Creditsafe

Creditsafe: Stor konkursökning inom restaurang och detaljhandel

Uthyrning I mars gick 923 svenska aktiebolag i konkurs, en ökning med 13 procent jämfört med förra året. Det är högsta konkursnivån för mars på över 30 år. Uppgången är särskilt kraftig inom hotell och restaurang – men även bygg och detaljhandeln ökar denna månad, skriver Creditsafe i deras senaste sammanställning av konkursstatistiken.

Antalet konkurser uppgick till 923 aktiebolag i mars, att jämföra med 814 under samma månad förra året och 571 året innan dess. Det gör årets mars-siffra till den högsta noteringen för månaden sedan 1994. Under det senaste decenniet har mars i genomsnitt haft 570 konkurser. Totalt under första kvartalet i år har 2 760 aktiebolag gått i konkurs – en marginell minskning med en procent jämfört med samma period i fjol.

– Det är tydligt att det är för tidigt att andas ut. Utvecklingen under första kvartalet har varit en stabilisering, men mars bekräftar att läget fortsatt är utmanande för företagen. Hushållen håller hårt i plånboken istället för att konsumera, företagens marginaler är pressade, och den globala osäkerheten riskerar att ytterligare spä på denna försiktigheten. Att konkurserna denna månad ökar inom nästan alla branscher är en bekymmersam utveckling, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.



Majoriteten av alla branscher ökar denna månad. Värst drabbat är hotell- och restaurangbranschen med en uppgång på hela 65 procent i mars – 114 konkurser jämfört med 69 förra året. Totalt under första kvartalet har 284 hotell samt restauranger gått i graven, en ökning med 12 procent.



Sett till de större branscherna ökar industrisektorn med 31 procent denna månad, byggbranschen med 20 procent och detaljhandeln med 13 procent. Bilhandeln, som redan förra året visade en kraftig uppgång, fortsätter att öka med ytterligare 36 procent under mars. Det märks även över största konkurser, där tre stora bilhandlare finns med.



Störst ökning hittills i år finns i Västra Götaland där antalet konkurser har ökat med 22 procent. Därefter följer Uppsala med en uppgång på 17 procent och Skåne med 15 procent fler konkurser under första kvartalet.



De allra största konkurserna denna månad kopplas till batteritillverkaren Northvolt. Detta inkluderar Northvolt AB, Northvolt Revolt AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Ett AB och Northvolt Systems AB. Tillsammans omsatte de över fem miljarder kronor, och hade nästan 5 000 anställda.



Bland övriga stora konkurser återfinns en aktör inom bilindustrin - Goodtech Solutions AB, med en omsättning på 242 miljoner kronor. Företaget gick i konkurs kort efter deras ägarbyte. Även Polpak Nord i Överkalix har försatts i konkurs, trots att omsättningen gått från 17 till 152 miljoner på ett år. Bolaget hade dock fordringar kopplade till konkurshärvan i Malmfälten, där huvudmannen misstänks för ekobrott.



På topplistan denna månad finns dessutom bolaget bakom modekedjan Thernlunds (Prale Profil AB), en större teknikkonsult (N.Hagberg AB) samt en e-handlare (Godsinlösen Nordic AB). Det sistnämnda är mer känt som Returhuset – som specialiserat sig på att hantera returer och reparera returnerade teknikprylar. Företaget kunde inte återbetala sin skatteskuld på 20 miljoner, vilket ledde till konkurs.



Av samtliga konkursade bolag denna månad hade 228 blivit beviljade skatteanstånd. Det vill säga skjutit upp sina skatter under pandemiåren. Detta motsvarar nästan var fjärde bolag. Sett till bolagen med över 10 miljoner i omsättning hade ungefär hälften skjutit upp sina skatter.



Under mars startades 3 829 nya svenska aktiebolag, det är i linje med samma månad förra året – men en minskning jämfört med senaste fem åren. Totalt finns idag 790 000 aktiebolag.

