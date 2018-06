Cramo köper NMG

Publicerad den 26 Juni 2018

tweet

Bolag Cramo köper Nordic Modular Group av Nalka Invest (tidigare Inter Ikea Investments AB).

Köpeskillingen uppgår till cirka 2,725 miljarder kronor. Kungsleden ägde tidigare Nordic Modular Group, men sålde i omgångar till Ikea Investment. De sista 35 procenten sålde Kungsleden i december 2015. Då värderades bolaget till 1,45 miljarder kronor.



Cramo finansierar nu köpet genom bankfinansiering och konvertibler som under vissa villkor kan ligga till grund för återinvesteringar i Cramo´s modulverksamhet. Nalka Invest ser fram emot att investera i den kombinerade modulverksamheten i framtiden.



NMG, som är väletablerade på modulmarknaden i Norden, grundades 1956. Företagets huvudmarknad är Sverige men med verksamhet också i Norge, Danmark och Finland. Företaget sysselsätter 230 personer och har en rapporterad omsättning om 779 miljoner svenska kronor samt en EBITA för 2017 om 160 miljoner svenska kronor. Försäljningen ökade med 26 procent under det första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal 2017.



NMG:s kunder består huvudsakligen av kommuner, landsting och privata företag med primärt fokus på lokaler för skolor, förskolor, äldreomsorgslösningar och kontor. Företaget utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut flyttbara lokaler genom sina tre dotterbolag Temporent AB, Nordic Modular Leasing AB och Flexator AB. Temporent hyr ut modullösningar och har en modulflotta bestående av cirka 6 500 moduler, vilka främst hyrs ut till kommuner och stora privata företag. Nordic Modular Leasing hyr ut moduler med primärt fokus på långtidskontrakt. Flexator designar, tillverkar och säljer professionella modullösningar baserade på standardiserade byggsystem för allt från byggbodar till mer avancerade lösningar.



- Förvärvet är helt i linje med vår strategi "Shape and Share" och kommer att stärka Cramos position på den nordiska modulmarknaden samt våra ambitioner att växa lönsamt. NMG är ett idealt komplement till vår nuvarande modulverksamhet då vi stärker vår konkurrenskraft i Norden och skapar en plattform för fortsatt internationell expansion. I december 2017 kommunicerade vi att under 2018 avser undersöka och initera en process för en potentiell separation och särnotering för affärsområdet Modular space (Cramo Adapteo). Utvärderingen av olika strategiska alternativ pågår och fortsätter under 2018. Förvärvet av NMG stärker Cramos modulverksamhet på den nordiska marknaden genom att tillföra kompetens inom utveckling och produktionskapacitet. Därmed förväntas de strategiska alternativen för Cramos affärsverksamhet att breddas. Till detta expanderas vår affärsmodell och vi skapar förutsättningar att utveckla nya produkter och lösningar för våra kunder, säger Leif Gustafsson, vd och koncernchef i Cramo.



- Detta är en utmärkt möjlighet att kombinera NMG`s verksamhet med ett annat väletablerat företag på modulmarknaden med kapacitet att lyfta modulverksamheten till nästa nivå. Jag är övertygad om att företaget har hittat en ny bra ägare i Cramo som kommer att fortsätta utveckla och växa företaget tillsammans med NMG´s professionella medarbetare, säger Henrik Jonsson, vd på Nalka Invest.



Förvärvet av NMG kräver godkännande från svenska Konkurrensverket vilket förväntas under slutet av 2018.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Balder jagar fler utvecklingsprojekt Bygg/Arkitektur Med Hallonbergen, Rissne och Väsby i hamn ställer Balder in siktet på ännu fler stora projekt i huvudstaden. För Fastighetssverige berättar mannen bakom de omfattande centrumprojekten mer om planerna: "Mindre markanvisningar kan ha sin charm men…" Därför kliver Balder in i Tyskland Erik Selin om investeringarna

Fastighetsmarknadsdagen Öresund

Kent Persson analyserar inför valet Fastighetsmarknadsdagen Öresund Ett par veckor före höstens val hålls Fastighetsmarknadsdagen Öresund på Malmö Live. Kent Persson, före detta partisekreterare i Moderaterna och numera utvecklingschef på Heimstaden, analyserar där bostads- och fastighetsfrågorna utifrån det politiska perspektivet. Vad har vi att se fram emot? Fokus på affärsmöjligheter i kontorsm... Förutsättningar för framtida fastighe...

NREP-bolag på jakt efter nya lokaler i Stockholm Bolag Efter att ha gjort sig av med närmare hälften av sina svenska anläggningar vill bolaget köpa mer i Storstockholm: "Vi är på aktiv jakt". NREP rekryterar från Hemsö

Planen: Ska slopa idrottsplats för bostäder Bostäder Norrköpings kommun är ett steg närmare nybyggnation av hundratals bostäder på den gamla idrottsplatsen som i dag står oanvänd.

Fastigheter hotas av höjda vattennivåer Sverige Prognoser från SMHI om framtida havsnivåer förutspår att medelvattenståndet kan höjas med ungefär en meter i södra Sverige. Det kan leda till översvämningar och störningar i infrastrukturen för strandnära fastigheter. För Fastighetssverige berättar Sveriges geologiska undersökning om vikten av att kartlägga bottnen längs våra stränder.

"Vi kan bli ledande på området" Karriär För Fastighetssverige berättar Lundbergs nye hållbarhetschef Johan Sandborgh om hur han ska arbeta för att göra bolaget marknadsledande gällande hållbarhetsfrågor. Nya chefer till Lundbergs

Fyra hyresgäster klara för Foajén Uthyrning Jernhusens kontorsfastighet Foajén i stationsområdet i Malmö har på tre månader hyrts ut till 30 procent. Första hyresgästen klar i Jernhusens nya kontorshus

Balder lanserar området Frölunda Park Bygg/Arkitektur Frölunda Park är namnet på det nya bostadsområde som Balder bygger i Frölunda. Ambitionen är att skapa ett stadsmässigt stråk i området kring Lergöksgatan. Målsättningen är att bygga totalt cirka 550 nyproducerade bostäder, nya butiker och livsmedelsaffärer, modernisera befintliga grönområden, renovera Stjärnhusen samt bygga en ny skola. Frölunda Park ska genomföras i fyra projektetapper och förväntas stå klart 2021.

Datscha flyttar till Kungsbron och AMF Uthyrning Datscha flyttar till nya större lokaler på Kungsbron 2 hos AMF Fastigheter. Den 2 juli flyttar Datscha in på 623 kvadratmeter.

Woso Salad & Sushi öppnar i Helsingborg Uthyrning Jefasts Söder växer och har fått tillökning. Nu senast är det klart att Woso Salad & Sushi öppnar på Söder i Helsingborg.

Balder om nya satsningen: "Vi samlar ju på hotell" Göteborg Balder ska bygga Petter Stordalens nya hotellprojekt på 33 våningar vid Järntorget i Göteborg. För Fastighetssverige berättar Balders finanschef om vad nästa steg i projektet blir. Balder i ny hotellsatsning Göteborg Balder har tillsammans med Folkets Hus och hotelloperatören Nordic Choice slutit avtal om att utveckla, uppföra och driva hotellet vid Järntorget i Göteborg.

Lista: De är högst belånade i branschen Ekonomi/Finansiering Inför den stundande rapportfloden kartlägger Fastighetssverige de huvudlistade bolagens belåningsgrad. Vilket bolag har minskat sin belåning med mer än fyra procentenheter? Här är hela listan.

Fastighetskvinnan

Tipsade Byggmax om läge – fick 20 000 kronor i "hittelön" Handel Förra veckan öppnade Byggmax sin första butik i Sölvesborg. Detta tack vare en privatperson som skickade in ett etableringsförslag till byggkedjan för sex år sedan – men först nu kom alltså belöningen. "Hade nästan glömt bort det hela", säger han. Därför delar Byggmax ut hittelön Handel För Fastighetssverige berättar regionchefen för Byggmax om varför man tar till det udda etableringsknepet. "Det mesta tar vi fram själva, men..."