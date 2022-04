Minpark etablerar sig i Platzers Aria i Lilla Bommen i Göteborg.

Coworkingaktör etablerar sig i Platzers Aria

Uthyrning Coworkingaktören Aria etablerar sig i Platzers fastighet Aria i Lilla Bommen i Göteborg.

Annons

Platzer välkomnar Mindpark som hyresgäst i Aria. Uthyrningen om 2 716 kvadratmeter LOA är på sju år med tillträde 1 november 2023. Redan det första kvartalet kommer receptionen i entréplan att aktiveras av Mindpark. Uthyrningen innebär att bottenplanet i Aria, som tidigare inte varit tillgängligt för allmänheten, nu levandegörs genom flexibla arbetsplatser, event- och konferensytor och café. Förutom Mindpark arbetar Platzer också med att utveckla flera restaurangytor i varierande storlek i Arias entréplan.



Mindpark är sedan tidigare etablerade i södra Sverige och blev under 2019 utnämnd till den bästa coworking-aktören i Norden. För tredje året i rad är företaget dessutom finalister i Global Start up Awards som bästa coworking i Sverige. Genom sin satsning i bland annat Aria tar Mindpark steget in på Göteborgsmarknaden.



– Vår etablering i Aria ger oss en möjlighet att vara med och långsiktigt utveckla Lilla Bommen tillsammans med övriga aktörer. Vi kommer tillföra en kreativ dynamik till området och ta ett helhetsgrepp kring serviceerbjudandet med flexibla kontorslösningar, konferens- och mötesrum, mat, receptionstjänst, event och aktiviteter, säger Sanna Ekström, vd på Mindpark Group.



Aria, eller Gullbergsvass 1:1, byggdes 1989, och utvecklades 2011 genom att byggas till med två plan, genomgår nu en omfattande renovering. Husets fönster kommer att bytas ut och öppnas upp med utsikt mot den grönskande parken, vattnet och Göteborgsoperan. Samtidigt kommer interiören att lyftas till en hög standard med ett fastighetskoncept som fokuserar på långsiktighet och hållbarhet.



Aria planeras stå klart hösten 2023 och blir en viktig del av Lilla Bommens allt växande utbud. Området är mitt i en kraftig utbyggnad där Centralen-området utvecklas och staden växer ner mot vattnet. Med nya stationer för Västlänken och spårvagnar placeras Lilla Bommen i centrum för Göteborgs kommunikationer såväl lokalt som regionalt.



– Det känns otroligt kul att Mindpark väljer att etablera sig i Aria. Deras förmåga att skapa inspirerande miljöer och spännande events där människor trivs och utvecklas känns helrätt för Aria. Tillsammans med övriga fastighetsägare i områdets satsar vi på Lilla Bommen och gör området redo att möta staden som växer ner mot vattnet, säger Pelle Arve, områdeschef på Platzer.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen