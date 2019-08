Bild: Diös

Coworking-aktör växlar upp hos Diös

Uthyrning Coworking-aktören House Be expanderar och utökar sina ytor i Årekompaniet i centrala Åre.

Nu fortsätter coworking-aktören House Be att växa och utökar lagom till skidsäsongen med nya toppmoderna ytor i Årekompaniet i centrala Åre. I samband med det kommer fastighetsägaren Diös utveckla de cirka 500 kvadratmeter stora ytorna med förhoppningen om att locka fler företag till Åre. I och med House Bes etablering är fastighetensnart fullt uthyrd.



House Be grundades 2016 och är en coworking-aktör där medlemmarna erbjuds flexibla kontors-, mötes-, och eventytor. Alla medlemmar erbjuds ett brett nätverk, finansiärer och många andra förutsättningar för att lyckas med sitt företagande. Sedan början av 2017 har House Be hyrt cirka 1000 kvadratmeter vilket innefattar hela Hus B. Nu fortsätter företaget att växa genom att ta över delar av hus C och utökar därmed sina ytor med cirka 500 kvadratmeter.



– Det är fantastiskt roligt för hela byn att en viktig aktör som House Be fortsätter växa och satsa i Åre. Det är jättekul att vi kan fortsätta utveckla hela Årekompaniet på ett kreativt och spännande vis med förhoppningen om att kunna etablera ett kafé eller restaurangkoncept i entréplan i direkt anslutning till Hosue Bes nya yta.Det kommer bidra till att rätt sammansättning av hyresgäster finns i huset och att många nya spännande sammanhang och möten skapas. Det är precis vad vi menar när vi pratar om stadsutveckling, säger Cristin Seger, förvaltare, Diös.



– Åre har sedan vår start varit en viktig plats för oss och nu när efterfrågan på våra tjänster ökar så är det självklart för oss att vi fortsätter vår utveckling i Årekompaniet tillsammans med Diös. Vi har lyckats skapa ett unikt och exklusivt erbjudande som passar alla typer av företag och organisationer där efterfrågan fortsätter öka för varje dag som går. Det är enormt kul att vi nu kan ta nästa steg, säger Petter Ekman, vd, House Be.



Utöver House Be finns verksamheter som polis, gym, skola, vårdcentral och kontor etablerade i fastigheten. Totalt blir det omkring 350 personer som kommer jobba i Årekompaniet varje dag.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

