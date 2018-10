Coworking-aktör till MVG-gallerian

Uthyrning House Be öppnar på 540 kvadratmeter hos Diös i MVG-gallerian i Umeå.

Bild: Diös

MVG-gallerian. MVG-gallerian.

För ett drygt ett år sedan öppnade entreprenörshubben House Be sin första verksamhet i Åre. Nu etablerar de sig i MVG-gallerian mitt i centrala Umeå. Fastighetsägaren Diös påbörjar i dagarna utvecklingen av de nya ytorna i tidigare butikslokaler på våning två i gallerian, till att bli en plats för modern co-working. Beräknat inflyttningsdatum är 1 mars 2019.



House Be blir alltså del av MVG-gallerian och precis som i Åre kommer det lokala entreprenörs-communityt att spela en viktig roll för den nya etableringen. Bakom satsningen i Umeå finns, utöver House Be, Thnx Innovation. Thnx har sedan starten 2016 verkat för det digitala entreprenörskapet i och omkring Umeå. Entreprenörerna har varit delaktiga i att starta sex bolag och huvuddelen av dessa kommer finnas med från start i House Be Umeå.



– Det känns riktigt bra med att kunna erbjuda House Be en central yta på en modern plats mitt i Umeå. Och det känns extra roligt att det lokala innovationsbolaget Thnx kommer att vara med och driva satsningen samt att flera av deras övriga bolag redan bestämt sig för att flytta in. Att mixa utbudet i gallerian med moderna kontorsytor som dessutom har inriktningen på startup, entreprenörskap och tech ligger helt i linje med våra utvecklingsplaner för stadskärnan. Etableringen stärker också gallerians attraktionskraft. Nu ser vi fram emot att få hälsa våra nya hyresgäster till gallerian välkomna, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.



– Vi är stolta över att vara medgrundare till House Be Umeå och vill med detta initiativ hjälpa entreprenörer med bra förutsättningar för att lyckas. Vi vill skapa framtidens arbetsplats och en del i det är att entreprenörer kan samarbeta och hjälpa varandra. House Be Umeå kommer att bli en perfekt hub för det. Vår vision är att bidra till att nya företag inom tech kan bildas och växa i Umeå, säger Richard Lindberg, vd och medgrundare, Thnx.



På lite drygt ett år har House Be fördubblat sin yta i Åre från 500 kvadratmeter till 1 000 kvadratmeter, varit delaktig i uppstarten av E14 Invest, det årliga eventet Riskkapitaldagarna samt lockat till sig över 100 medlemmar i Åre. Nu växer de med ytterligare 540 kvadratmeter i MVG-gallerian mitt i centrala Umeå.



– I storstäderna finns oftast fler förutsättningar för entreprenörer att lyckas. Till exempel starka nätverk med rollmodeller och mentorer och tillgång till kapital, kompetens och kunskap. Med facit från Åre vet vi att det kan bli lika lätt at starta framgångsrika företag från andra ställen än Stockholm. Umeå är en jätteintressant stad med många entreprenörer. Vi hoppas kunna bli en plattform för utveckling av start-ups och personer, säger Ulrika Viklund, medgrundare, House Be.

