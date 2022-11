Eva Landén, vd för Corem. Bild: Corem

Corem tecknar hyreskontrakt med WonderView Studios i New York

Uthyrning Corem har tecknat ett hyreskontrakt avseende cirka 770 kvadratmeter kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, ett produktionsbolag för film och TV, kommer flytta in under sommaren 2023 och hyrestiden är tolv år.

1245 Broadway, en kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st Street på Manhattan, är Corems största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). 1245 Broadway har designats av Skidmore, Owings & Merrill och har arkitektoniska fasadelement av platsgjuten betong, en privat klubb, cateringservice och panoramautsikt över Manhattan. Byggnaden certifieras enligt LEED Gold och kommer att erbjuda kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system.



– Vi är mycket glada över att kunna kommunicera ytterligare ett tecknat hyresavtal i 1245 Broadway. Den här gången med WonderView Studios. Vi ser en trend att premiumhyresgäster flyttar till högkvalitativa kontorsbyggnader och följaktligen också en fortsatt stark återhämtning för nya kontorsbyggnader i premiumsegmentet i New York, säger Eva Landén, Corems VD.



Det totala årliga kontraktsvärdet för Corems samtliga hittills tecknade hyresavtal i USA uppgår till cirka tio miljoner USD.

