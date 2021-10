1245 Broadway. Bild: Corem

Corem tecknar hyreskontrakt i New York

Uthyrning Corem har, genom sitt dotterbolag Klövern, tecknat ett hyreskontrakt med A24 Films avseende cirka 3 800 kvadratmeter kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York. Hyresgästen, ett amerikanskt underhållningsföretag inom film och tv, kommer att flytta in under andra halvåret 2022 och hyrestiden är 15 år.

Annons

1245 Broadway, en modern kontorsbyggnad om totalt 23 våningar belägen i hörnet av Broadway och 31st Street på Manhattan, är Corems största pågående projekt och utvecklas i samarbete med GDS Development Management (GDSNY). Byggnaden certifieras enligt Leed Gold och kommer att erbjuda kontorsytor med den senaste teknologin vad gäller luftkvalitet och beröringsfria system.



– Vi är mycket glada över att kunna kommunicera att vi tecknat hyreskontrakt med A24 Films avseende 4 våningsplan i vårt största pågående projekt, 1245 Broadway. A24 Films är en välrenommerad aktör i sin bransch och vi är mycket glada att de beslutat att placera sitt nya New York-kontor i vår fina fastighet. Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York och vi hoppas kunna kommunicera ytterligare uthyrningar innan året är slut, säger Jens Andersson, Corems finanschef och ansvarig för bolagets USA-verksamhet.



– Det här är en strategiskt viktig uthyrning i vårt största pågående projekt som kommer ge en positiv effekt på nettouthyrningen i det fjärde kvartalet, säger Corems vd Eva Landén.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen