Rutger Arnhult framför Corem-flaggor (bilden är ett montage). Bild: Corem

Corem ska minska portföljen med fem miljarder

Bolag Corem redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. De låter meddela att de kommer under året att fortsätta renodla sin fastighetsportfölj genom ytterligare avyttringar om minst 5 miljarder kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 896 miljoner kronor (940), en minskning med 4,7 procent mot föregående år. Det är därmed andra kvartalet i rad som hyresintäkterna faller.



Driftnettot uppgick till 562 miljoner kronor (578), en minskning med 2,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 222 miljoner kronor (215), en ökning med 3,3 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -263 miljoner kronor (-484). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 36 miljoner kronor (135).



Resultatet efter skatt blev -81 miljoner kronor (-158).



Resultat per aktie uppgick till -0,18 kronor (-0,28).



Substansvärde per aktie låg på 15,44 kronor (17,46).



Nettouthyrningen uppgick till -37 miljoner kronor (49). Av dessa härrör 13 miljoner kronor från nyproduktionsprojekt och –50 miljoner kronor från förvaltningsverksamheten. Nettouthyrningen påverkades av en större uppsägning från WSP i Globenområdet. Justerat för WSPs uppsägning uppgick nettouthyrningen till plus 6 miljoner kronor.

"Trots den osäkra marknaden och de globala ekonomiska utmaningarna är vi fortsatt optimistiska inför framtiden. Försäljningar, förlängda hyresavtal och nya uthyrningar ger oss en stark grund att stå på och i kombination med ett strategiskt hanterande av vår finansiella position har vi förutsättningarna för att fortsätta driva vår långsiktiga strategi framåt och för att skapa värde i verksamheten och för våra aktieägare", skriver vd Roger Arnhult.



En del av att hanterande av den finansiella positionen innebär att under året fortsätta renodla fastighetsportföljen genom ytterligare avyttringar om minst 5 miljarder kronor.

"Vi upplever att det i dag återigen finns fler köpare än säljare på transaktionsmarknaden och med frigjort kapital från avyttringar möjliggörs återköp av såväl Corems hybridobligation och övriga obligationer som den egna aktien."



Under kvartalet avyttrades, genom två separata affärer, till exempel hela bolagets bestånd i Halmstad.

"Vi kommer vara fortsatt aktiva på säljsidan och ser fram emot att kunna kommunicera ytterligare affärer framöver. Givet att projekten i USA nu närmar sig sitt slut och att vi i det närmaste är i mål med uthyrningarna där arbetar vi nu för att eventuellt avyttra hela eller delar av USA-portföljen under året", skriver Rutger Arnhult.

