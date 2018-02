Corem höjer utdelningen efter rekordresultat

Publicerad den 19 Februari 2018

tweet

Bolag Corem ökade sitt förvaltningsresultat med 32 procent under 2017 vilket ihop med fortsatt positiva värdeförändringar bidrog till ett mycket starkt resultat före skatt för bolaget.

Bild: Corem

Eva Landén. Eva Landén.

Januari-December 2017

o Intäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 900 mkr (740).

o Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 701 mkr (574).

o Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 364 mkr (276).

o Värdeförändringar fastigheter uppgick till 347 mkr (498) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 62 mkr (-101).

o Resultat efter skatt uppgick till 937 mkr (915), motsvarande 2,33 kr per stamaktie (2,14).

o Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 539 mkr (10 667).

o Under året har elva fastigheter förvärvats till ett fastighetsvärde om 619 mkr och sju fastigheter samt del av en fastighet har avyttrats till ett fastighetsvärde om 457 mkr. Investeringar om 340 mkr har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer.

o Ett nytt aktieslag, stamaktie av serie B, inrättades den 13 december 2017 i enlighet med beslut på extra bolagsstämma i november 2017.

o Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0,40 kronor (0,32) per stamaktie av serie A och serie B, samt 20,00 kronor (20,00) per preferensaktie, att betalas ut med 5,00 kronor (5,00) per kvartal.



Händelser efter periodens utgång

o Under januari 2018 genomfördes en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd split där två aktier slagits samman till en, i enlighet med stämmobeslut på extra bolagsstämma i november 2017.

o Förvärv av fastigheten Öskaret 16 i Jönköping, om cirka 8 500 kvm uthyrbar area och till ett underliggande fastighetsvärde om 45 mkr.



Vd:n Eva Landén kommenterar:



– Corem firar tio år och har ett rekordresultat för 2017. Vårt förvaltningsresultat för 2017 utvecklades starkt och ökade med 32 procent samtidigt som fortsatt positiva värdeförändringar bidrog till ett mycket starkt resultat före skatt om 1,119 miljarder kronor vilket är en ökning med tio procent. Vår affärsmodell bygger fortsatt på strategiska transaktioner och optimering av fastighetsbeståndet som skapar värde genom att alltid ha hyresgästen i fokus.



– 2017 har varit ett intensivt år med satsning på uthyrning, effektivisering och egen projektutveckling. Ett redan i grunden stabilt driftsöverskott har stärkts ytterligare av förvärv gjorda i år och föregående år, färdigställda nybyggnadsprojekt samt ett antal större uthyrningar som fått effekt under 2017. Detta ger sammantaget en ökning av både intäkter och driftsöverskott med 22 procent jämfört med föregående år. Vårt jämförbara bestånd av fastigheter visar fortsatt stabila positiva siffror med ökade hyresintäkter och ett ökat driftsöverskott om fyra procent. Uthyrningsgraden ligger kvar på 90 procent och har påverkats av förtidsinlösta hyresgarantier under första halvåret samt förvärvade vakanser under det sista kvartalet.



– Vårt kundfokus är framgångsrikt och vår orderbok, dvs vår nettouthyrning, är positiv. Vi har under året omförhandlat och hyrt ut totalt 187 000 kvadratmeter där antalet nya kunder står för 43 procent. Ett starkt kvitto på detta är att Corem i konkurrens med mäklare och fastighetsbolag tog hem titeln "Årets uthyrarteam" i Lokalguidens årliga tävling.



– Med en fortsatt stark fastighetsmarknad kunde vi även under årets sista kvartal 2017 glädja oss åt stigande fastighetsvärden. De positiva värdeförändringarna uppgick totalt till 344 miljoner kronor. Under årets sista kvartal har vi ökat vår portfölj genom förvärv i Stockholm och Jönköping och under inledningen av 2018 har vi fortsatt med ett tilläggsförvärv i Jönköping. Under året har vi vuxit både genom förvärv och färdigställande av nybyggnationer. Renodling och expansion i utvalda regioner kommer även fortsatt vara prioriterat.



– Corems fastighetsutveckling har vuxit i omfattning under de senaste åren. Vi har under 2017 tecknat långa avtal för nybyggnadsprojekt om drygt 24 000 kvadratmeter. I vårt nya handelsområde på Ramnaslätt i Borås pågår nybyggnation för två yrkes-butiker och vi hoppas kunna starta nästa etapp inom en snar framtid. I Backadalen, Göteborg är K-rauta vår första hyresgäst i ett handelsområde som färdigt beräknas innehålla närmare 20 000 kvadratmeter.



– Vår finansiella styrka stärktes ytterligare under perioden. Den justerade soliditeten ökade till 37 procent för tolvmånaders-perioden vilket är en ökning med två procentenheter sedan föregående årsskifte. Samtidigt minskade belåningsgraden från 58 procent till 56 procent. Likaså ökade substansvärdet per aktie (EPRA NAV) med 27 procent till 10,83 kronor.



– Det råder brist på effektiva lagerlokaler i de bästa lägena i våra största städer och den starkt växande e-handeln ger stor efterfrågan på logistikfastigheter. Corems fokus på att bygga kluster i våra utvalda regioner, med närhet till effektiva transportstråk, gör att vi stärker vår position som ett renodlat lager- och logistikfastighetsbolag. Vi gynnas av den starka urbaniseringstrenden och tillväxten i Sveriges ekonomi. Vår gedigna portfölj med fastigheter har fortsatt stora möjligheter till framtida värdeskapande.



– Jag vill tacka alla medarbetare för ett fantastiskt år och ser fram mot att under 2018 fortsätta skapa utrymme för att utveckla kundernas affär.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

De har sålt mest bostäder 2017/2018 Lista Den turbulenta bostadsmarknaden har dominerat branschen de senaste månaderna. I dag bjuder Fastighetssverige på en unik lista som visar vilka bolag som sålt mest bostäder under 2017/2018.

Lidjan: "Kommer att bli intressanta legala diskussioner" Bolag Efter en skakig höst och vinter riktar Magnolia Bostads vd, Fredrik Lidjan, kritik mot bristande transparensen gällande markpriser.

Savills nya tjänst stärker hyresgästens position gentemot fastighetsägaren Bolag Savills etablerar ett nytt affärsområde inom hyresgästrådgivning. Ambitionen är att bistå hyresgäster, såväl mindre som större bolag, i deras affärsrelationer med fastighetsägare. Som chef för det nya affärsområdet har Savills knutit till sig Anders Henningsson, en person med lång erfarenhet av liknande uppdrag på området. Savills etablerar ett nytt affärsområde inom hyresgästrådgivning. Ambitionen är att bistå hyresgäster, såväl mindre som större bolag, i deras affärsrelationer med fastighetsägare. Som chef för det nya affärsområdet har Savills knutit till sig Anders Henningsson, en person med lång erfarenhet av liknande uppdrag på området.

Annons

"Vi vill vara en problemlösare åt bostadsutvecklarna" Bolag Det skakar rejält på den svenska bostadsmarknaden, framför allt när det kommer till nyproduktion - vilket har öppnat upp möjligheter för opportunister att kliva in. Nu lanserar Nordic Property Investment en den första fonden som fokuserar på att dra vinning av en vikande marknad. För Fastighetssverige berättar vd:n Jesper Roslund om strategin, varför man inte vill klassas som enbart opportunistiska och när första förvärvet ska vara i hamn. Lanserar fond för nya osålda bostadsrätter

AL överträffar mål – och höjer utdelningen Bolag Atrium Ljungberg redovisar ett starkt resultat för 2017 och överträffar samtliga finansiella mål.

SHH tar steget in i Linköping Bostäder SHH Bostad har av Linköpings kommun tilldelats en markanvisning i Vikingstad, som är belägen cirka en mil utanför staden. Projektet är SHH:s första i Linköping. SHH anställer projektledare SHH vinner markanvisning i Helsingborg

Corem höjer utdelningen efter rekordresultat Bolag Corem ökade sitt förvaltningsresultat med 32 procent under 2017 vilket ihop med fortsatt positiva värdeförändringar bidrog till ett mycket starkt resultat före skatt för bolaget.

NCC bygger innebandyarena i Västerås Bygg/Arkitektur NCC bygger Västerås nya arena för innebandy i området Rocklunda. Här finns även möjlighet till evenemang med plats för upp till 2 000 åskådare. Ordern från Rocklunda Fastigheter är värd 105 miljoner kronor. NCC bygger hyresrätter i Kristianstad NCC grundlägger för Sveriges största ...

ESS Campus börjar byggas i höst Bygg/Arkitektur ESS Campus kommer i höst att börja byggas på ESS-området i Lund. European Spallation Source (ESS) har ingått ett långsiktigt hyresavtal med Skandrentingbolaget SKR Spallation. ESS Campus kommer att byggas av Skanska.

Lidl öppnar ny butik i Mora Uthyrning Lidl Sverige har tecknat avtal med Rico Estate Development (RED) om en ny butik i Mora. Den nya butiken byggs utifrån Lidls hållbara butikskoncept och blir certifierad Breeam Excellent. Butiken beräknas öppna under hösten 2019.

Forumgallerian ska växa med bostäder och fler butiker Bygg/Arkitektur Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Pantern där bland annat Forumgallerian ligger. Cirka 27 lägenheter, som kan ersätta kontor, och utrymmen för kontor, handel och restauranger kan skapas inom de byggnader som redan finns i kvarteret.

"Det har varit en hektisk vecka" Fredagsprofilen Vilken är den bästa affären Biljana Pehrsson har gjort? Varför ska hon inte till Mipim? Och hur kommer det sig att hon kan så mycket om Kungstornen? Det och mycket mer berättar Kungsledens vd i veckans Fredagsprofilen. Kungsleden: Något högre förvaltningsr... "Det är ett drömförvärv för Kungsleden"

Efter jätteköpet – där vill Pandox växa 2018 Bolag Efter mångmiljardköpet i Storbrittannien vänder Pandox vd blicken mot sydligare breddgrader. Nu berättar Anders Nissen mer om vad som komma skall. Pandox: Investeringar före utdelning Brexitskräck bakom Pandox mångmiljardköp

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County

Förutsättningarna för fastighetsaffärer framöver Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County Ett splittrat Europa, Donald Trump, Nordkorea, internationell terrorism och så vidare. Hur påverkas Sveriges och Europas ekonomiska utveckling av oron i omvärlden? Och hur ser förutsättningarna för fastighetsaffärer ut framöver?

Branschens mötesplats i Jönköping den 19 april inleds med en analys över det världsekonomiska läget. För analysen står Swedbanks makroanalytiker Cathrine Danin. HV-bas och före detta Riksbyggen-vd ö... Ny mötesplats för Jönköpingsbranschen

Kuylenstierna: "Jag har väldigt svårt att inte lägga mig i" Karriär För Fastighetssverige berättar Joachim Kuylenstierna mer om hur det kommer sig att han nu axlar vd-rollen i Fastator på allvar, efter mer än ett år som tillförordnad. Joachim Kuylenstierna blir vd för Fas... Fastator anställer investment manager

Fastpartner fortsätter öka Bolag Fastpartners rullande årliga förvaltningsresultat är nu uppe i cirka 725 MSEK (625). Motsvarande siffra för Q3-rapporten var 685 MSEK. Bolagets mål är att nå 950 MSEK i slutet av 2020. Utdelningen höjs till 4,30 kr (4,00).