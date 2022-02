Eva Landén. Bild: Corem

Corem flerdubblar förvaltningsresultatet men sänker utdelningen

Bolag Corem redovisar en flerdubbling av förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Förvärvet av Klövern bidrar till de stora ökningarna av intäkter och resultat. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna steg till 1 097 miljoner kronor (234), en ökning med 368,8 procent mot föregående år.



Driftnettot ökade till 667 miljoner kronor (168), en ökning med 297,0 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet steg till 367 miljoner kronor (85), en ökning med 331,8 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var 2 609 miljoner kronor (679). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 918 miljoner kronor (473), värdeförändringar på finansiella placeringar med 265 miljoner kronor (93), värdeförändringar på derivat med 79 miljoner kronor (28) och nedskrivning av goodwill med -21 miljoner kronor (0).



Resultatet efter skatt blev 1 970 miljoner kronor (561), en ökning med 251,2 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 1,64 kronor (1,58), vilket innebär en ökning med 3,8 procent mot föregående år.



Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 29,60 kronor per aktie (22,22) vid årsskiftet, en ökning med 33,2 procent.



Styrelsen föreslår en utdelning på 0,40 kronor per A- och B-aktie (0,65), en sänkning med 38,5 procent. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 0,10 kronor per aktie.



Vidare föreslås en utdelning på 20 kronor (20) per D- och preferensaktie. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 5 kronor per aktie.

– Genom förvärvet av Klövern skapade vi under 2021 ett nytt, större och starkare Corem. Under det fjärde kvartalet har ett stort fokus legat på att integrera de båda bolagen och staka ut riktningen framåt. Vi har satt ambitiösa mål för verksamheten och formulerat en ny, gemensam vision, fastigheter för framtiden. Jag kan nu med glädje konstatera att vi samtidigt avslutade året med ett bra sista kvartal med rekordhög nettouthyrning, bra resultatutveckling, stark värdeutveckling i fastighetsbeståndet och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 29,60 kronor per aktie, kommenterar vd Eva Landén i bokslutet.



– Stigande inflation, bland annat vad gäller energipriser, skapar en viss osäkerhet. Uppgången i inflationen under 2021 kommer samtidigt att ha en positiv effekt på hyresintäkterna då 84 procent av Corems svenska hyresavtal är indexerade mot oktober månads konsumentprisindex (KPI), vilket steg med 2,8 procent. Detta innebär en positiv effekt på hyresintäkterna om cirka 90 miljoner kronor under 2022, skriver Corem i bokslutet.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen