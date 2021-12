Convendum öppnar coworkinganläggning på Drottninggatan hos Fabege. Bild: Fabege

Convendum och Fabege tecknar avtal om ny coworking på Drottninggatan

Uthyrning På Drottninggatan 29, mitt i regeringskvarteren, öppnar Convendum en ny arena för Coworking på cirka 4 000 kvadratmeter. Det centrala läget och närheten till de stora arbetsplatserna inom Regeringskansliet har varit avgörande faktorer. Avtalet är på tio år och Convendum får tillträde i juni 2023.

Annons

– Convendums premiumkoncept för Coworking har en stark fortsatt tillväxt och vi vet att just i regeringskvarteren saknas aktörer idag, vilket gör denna möjlighet väldigt attraktiv för oss. Tillsammans med Fabege utvecklar vi dessutom just nu även vår flagshipsatsning på Kungsgatan 7-15 på närmare 8000 kvadratmeter, säger Håkan Jeppsson, grundare och vd på Convendum.



I kvarteren runt Drottninggatan 29 med bland annat Brunkebergstorgs enorma förvandling under senare år har denna del av Stockholm genomgått något av en transformation. Här samlas nu gastronomi och handel, kultur och kontor, hippa takterrasser och besökare från hela världen. Närheten till både T-centralen och historiskt intressanta platser skapar ett väldigt bra läge och en naturlig attraktionskraft.



– Affären är bra för våra kunder då det skapar en levande och attraktiv fastighet med utökad flexibilitet i takt med förändrade behov. Co-working utgör redan idag en positiv komponent i mixen som kunder söker och vi värdesätter verkligen samarbetet med Convendum, kommenterar Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef på Fabege.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen