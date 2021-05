Conny Ryk. Bild: Stenhus Fastigheter

Conny Ryk blir vd för nya Vestum

Bolag Storägaren Conny Ryk blir vd för Vestum (Wesc).

– Vi är mycket glada över att kunna presentera Conny Ryk som ny vd och koncernchef för Vestum. Connys långa erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag inom byggindustrin i kombination med att han blir Vestums största ägare gör honom helt rätt för uppdraget. I Connys senaste roll som vd för Sortera fanns det en tydlig vilja att växa genom förvärv, vilket ledde till inte mindre än 13 förvärv under de senaste fem åren. Med stor kompetens inom ledarskap, M&A och byggindustrin ser vi fram emot att välkomna Conny som ny vd och koncernchef för bolaget, säger Per Åhlgren, styrelseordförande.



– Jag ser mycket fram emot min nya roll och det jag och mitt team, med spetskompetens inom bland annat M&A, juridik, organisation, finans och bolagsstyrning, tillsammans ska bygga. Visionen är att skapa marknadens främsta förvärvsdrivna koncern med fokus på specialistbolag med exponering mot byggindustrin. Vi ska skapa den starkaste sammanhållna gruppen av specialistbolag som tillsammans kan bidra till att digitalisera och utveckla byggindustrin, säger Conny Ryk.



Wesc, som handlas på First North, är under namnändring till Vestum. I mars genomfördes ett omvänt förvärv av det gamla klädbolaget. Läs mer om det här.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen