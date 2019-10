Björn Sahlström, nuvarande vd för Concent. Bild: Concent

Concent stämmer tidigare styrelse och vd

Juridik Concent har givit in två separata stämningsansökningar mot bolagets tidigare styrelse, vd och faktiska företrädare respektive bolagets tidigare revisor och huvudansvarige revisor.

Concent Holding AB har givit in två separata stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt och Solna tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse, vd och faktiska företrädare respektive bolagets tidigare revisor och huvudansvarige revisor. Stämningsansökningarna avser krav på bristäckningsansvar/skadestånd hänförligt till Concents köp av Concent Utveckling Holding AB under år 2014.



Köpeskillingen för Utveckling Holding uppgick till 500 mkr och erlades genom revers. Enligt den sakkunnigutredning som Concent låtit genomföra uppgick marknadsvärdet på tillgångarna i Utveckling Holding endast till cirka 14 mkr. Concent anser alltså att bolaget betalde ett överpris om cirka 486 mkr. Med anledning av detta är Concent av uppfattningen att förvärvet och de efterföljande amorteringarna om cirka 95 mkr på köpereversen utgjort en olaglig värdeöverföring i strid mot aktiebolagslagens regler. Concent yrkar i stämningsansökningarna bristtäckningsansvar/skadestånd med 95 761 813 kr och ersättning för sina rättegångskostnader. Stämningsansökningarna är resultatet av det omfattande arbete som bolaget lagt ned med att reda ut turerna i Concent-koncernen under åren 2014 – 2017.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

