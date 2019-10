Geely Innovation Centre, vy från Lindholmsallén och Pumpgatan. Bild: Arkitektbyrån Design

Compass Group öppnar hos Geely på Lindholmen

Uthyrning Compass Group kommer att driva restaurang-, café- och cateringverksamhet på Geely Innovation Centre på Lindholmen i Göteborg.

Geely Innovation Centre kommer att bli ett öppet campus med multifunktionella byggnader på Lindholmen i Göteborg med en kombination av restauranger, hotell, caféer och butiker, förutom kontor och lokaler för konferenser och evenemang.



– Vi har under flera års tid följt projektet med utvecklingen av Geelys nya innovationscenter och ser med glädje fram emot att få bidra till en miljö som kommer att präglas av mångfald och öppenhet, säger Henrik Strinning, vd för Compass Group Sverige.



– Matupplevelsen vi vill leverera kommer att stärka den känsla Geely eftersträvar beträffande kulturella utbyten i ett kvarter med mer internationell prägel.



Lindholmen i Göteborg är en expansiv innovationshubb för det svenska fordonsklustret. Här byggs Geely Innovation Centre mitt i det historiska varvsområdet vid älven. Innovationscentret blir en del av förvandlingen till ett nytt ingenjörs-Silicon Valley. Detta ställer krav på globala influenser när det kommer till matupplevelsen i området men också stora möjligheter till nytänkande och innovativa lösningar. Restaurang och café kommer att vara öppet för såväl de som kommer att ha innovationscentret som sin arbetsplats som för allmänheten.



– I området möts spetskompetens från hela världen. Vi välkomnar Compass Group som partner gällande restaurang, ett av våra caféer och övriga värdefulla tjänster som kommer att bidra till våra medarbetares trivsel, säger Magnus Koch, Head of Operations för Geely Innovation Centre.



Just nu pågår ett intensivt arbete med att planera samtliga ytor där restaurang, caféer och kontorsytor ingår. Restaurang- och caféverksamheten hos Geely Innovation Centre på Lindholmen är planerat att öppna under våren 2021.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

