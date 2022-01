Colliers har rekryterat Jonathan Nyrén till affärsområdet Valuation. Bild: Colliers

Colliers utökar inom värdering

Karriär Den ökade efterfrågan av värderingstjänster har resulterat i att Colliers rekryterat ytterligare en medarbetare till affärsområdet Valuation. Colliers har anställt Jonathan Nyrén som Analyst med placering i Stockholm.

Colliers har anställt Jonathan Nyrén som Analyst med placering i Stockholm. Jonathan är nyexaminerad från KTH där han studerat Fastighet och Finans.



Värderingsteamet på Colliers har i rask takt utökats, i höstas rekryterades Ani Chirilas till Valuation och planen är att utöka teamet ytterligare i och med efterfrågan på Colliers tjänster inom värdering.



Caj Virta, Head of Valuation Colliers:

– Colliers har under 2021 fått in många nya värderingsuppdrag, nu senast ett treårigt uppdrag med Abrdns bostadsfond. Jonathan blir ett välbehövligt tillskott till teamet så att vi kan fortsätta möta våra kunders behov och leverera fastighetsvärderingar på bästa sätt.



Jonathan Nyrén, Analyst Valuation:

– Jag är glad över möjligheten att bli en del av Colliers och kunna lära mig från några av branschens bästa inom fastighetsvärdering. Med mycket energi och entusiasm ser jag fram emot att leverera bra resultat och därmed hjälpa värderingsteamet att växa ytterligare.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen