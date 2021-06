Foodoras dagligvarubutiker blir allt fler. Bild: Foodora

Colliers tar Foodora Market till Göteborg och Uppsala

Handel Colliers Leasing har agerat rådgivare åt Foodora Market vid två etableringar, en i Göteborg och en i Uppsala.

I Uppsala har Foodora Market tecknat ett femårigt avtal på en yta om 500 kvadratmeter fördelat på kontor och lager. Adressen är Sofielundsgatan 5-7 och fastighetsägare är Setune Fastigheter. I Göteborg flyttar Foodora in i centralt belägna lokaler i Sätila Holdings fastighet på Ekelundsgatan 4.



Pia Carolusson, Director Leasing:

– Genom ett starkt samarbete internt kunde vi effektivt och snabbt presentera två lokaler på två orter för Foodora Market, som stämde väl in på deras kravspecifikation. Vid denna typ av etableringar är det en stor tillgång för oss att vi finns representerade i både Stockholm och Göteborg och har ett väl upparbetat kontaktnät med fastighetsägare på många orter i landet.



Peter Eklund, Head of Operations Foodora Sverige:

– Vi är ett bolag som arbetar i ett väldigt snabbt tempo och lanseringar av nya butiker sker just nu i rasande fart. Våra etableringar av Foodora Markets har gått smidigt då Colliers förstod våra behov men också strategin, som dessa helt nya butiker i sitt slag har.



- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

