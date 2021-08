Daniel Gorosch. Bild: Colliers

Colliers startar nytt affärsområde

Bolag Colliers expanderar nu ytterligare och anställer tre erfarna rådgivare i det nya affärsområdet Project Management.

Colliers nya trio inom Project Management; Ulrica O Magnusson, Nicholas Jessen och Lina Riddarström Åkerlund, kommer senast från bolaget Placeness och är specialiserade inom arbetsplatsutformning, digitalisering och projektledning.



Ulrica O Magnusson kommer att ansvara för det nya affärsområdet och anställs som Head of Project Management. Hon har tidigare varit ägare och grundare av Placeness och därförinnan vd för arkitekturbyrån Codesign. Med sitt starka driv och långa erfarenhet ser Colliers henne som ett värdefullt tillskott till den befintliga organisationen.



Nicholas Jessen ansluter till Colliers som Director Project Management. Han har tidigare arbetat som delägare och grundare i bolaget Linky Tech och dessförinnan varit Director på JLL.



Lina Riddarström Åkerlund ansluter till bolaget som Associate Director Project Management och har även hon tidigare varit ägare och grundare av bolaget Placeness.

– Nu när många bolag påbörjar någon typ av återgång till kontoren är efterfrågan på nya, moderna lösningar för arbetsplatsen en högt prioriterad fråga. Möjligheterna och utmaningarna med att anpassa kontoret till att fungera i denna nya och ännu mer flexibla miljö är många. Colliers får nu ett värdefullt tillskott till vår befintliga kompetens och kan därmed bistå både fastighetsägare och hyresgäster med strategiskt arbete inom arbetsplatsutformning, hybridkontor och digitalisering, Martin Lindgren, Head of Agency på Colliers.

– Vi på Placeness är mycket glada över att ansluta till Colliers. Att nu kunna erbjuda kunderna bredare och djupare kunskap inom lokalutveckling och arbetsplats-strategi både lokalt, nationellt och internationellt känns oerhört spännande. Vi ser mycket fram emot att vara med på och bidra till Colliers expansiva fas samt bygga upp erbjudanden som på ett vasst sätt möter marknadens behov, säger Ulrica O Magnusson, Head of Project Management.

– Med lanseringen av Project Management får vi ett komplett tjänste-erbjudande inom hyresgästrådgivning samt en ledande position vad gäller strategisk rådgivning för att forma framtidens arbetsplatser för såväl hyresgäster som fastighetsägare. Vidare är det glädjande att konstatera att Colliers Sverige växer i snabb takt och där vi på kort tid lyckats knyta till oss en rad ledande profiler inom branschen till viktiga nyckelpositioner i detta lagbygge som skall förverkliga vår vision att bli en ledande rådgivare på den svenska fastighetsmarknaden, säger Daniel Gorosch, vd för Colliers.

