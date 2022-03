Karin Witalis är Head of Research och författare till Colliers kontorsrapport "The office is dead, long live the office!". Bild: Colliers

Colliers: "Märker av ett växande intresse för kontor som investeringsobjekt"

Bolag I Colliers första kontorsmarknadsrapport, med fokus på Stockholms kontorsmarknad, avhandlas framtidens kontor både ur användarens och investerarens perspektiv. I rapporten, som fått titeln "The office is dead, long live the office!", konstateras att det finns ett behov av kontor även framöver, men att det kommer att ställas nya krav på framtidens kontor.

I rapporten skildras hur pandemin har påverkat vårt sätt att arbeta och vilka förändringar som kan antas bli bestående. Ett kapitel ägnas åt de krav som dagens, och kanske även morgondagens hyresgäster ställer på sina kontor.



– Vi befinner oss i ett väldigt spännande skede just nu, säger Karin Witalis, Head of Research på Colliers och författare till rapporten.

– Pandemin har inneburit en två år lång testperiod av hemarbete och digitala arbetssätt. Vi upplever väldigt tydligt att det finns ett behov av kontor även framöver, men att det inte är gårdagens kontor som kommer att efterfrågas – därav titeln på rapporten. Erbjudandet måste vässas helt enkelt.



– Vi märker av ett stort och växande intresse för kontor som investeringsobjekt. Det man måste komma ihåg som investerare är att kontor till skillnad från exempelvis bostäder eller samhällsfastigheter är en väldigt konjunkturberoende produkt. För att kunna tajma rätt är det viktigt att förstå dynamiken, eller händelseförloppet, på kontorsmarknaden. Vår förhoppning är att rapporten ska fungera både som diskussionsunderlag och som vägledning för den som är nyfiken på detta dynamiska fastighetssegment. Även om det råder stor osäkerhet i vår omvärld upplever vi att kontorssegment befinner sig i ett spännande skede. Men självklart gäller det som alltid att investera i rätt produkt i rätt geografiskt läge, avslutar Karin Witalis.



I rapporten beskrivs övergripande dynamiken och det aktuella konjunkturläget på investeringsmarknaden för kontor och följs av några tänkbara strategier för investeringar i kontorsfastigheter. Rapporten avslutas med en genomgång av några av de mest dynamiska delmarknaderna för kontor i Stockholm.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen