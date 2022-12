Colliers och Pangeas team som slås ihop i och med Colliers förvärv av Pangea. Bild: Colliers

Colliers genomför förvärvet av Pangea

Bolag Colliers har nu genomfört förvärvet av Pangea Property Partners i Norge och Sverige. Genom sammanslagningen skapar Colliers en nordisk organisation som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsägare, investerare samt hyresgäster genom sina verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Från och med idag är Colliers den ledande fastighetsrådgivaren i Norden med fler än 250 experter inom rådgivning, varav 80+ inom transaktion. Vidare har Colliers Finland en separat verksamhet inom fastighetsförvaltning med fler än 300 medarbetare.

– Sammanslagningen gör Colliers marknadsledare i denna viktiga region. Utifrån vår styrkeposition har vi möjlighet att skräddarsy den service vi erbjuder våra nationella och internationella kunder i hela Norden, säger Davoud Amel-Azizpour, vd Colliers EMEA.

– Vi har samlat ledande experter inom transaktionsrådgivning, uthyrning, värdering samt hyresgästrådgivning för att förstärka vårt kunderbjudande i Norden, tillägger Davoud.



Den nya nordiska organisationen Colliers Nordics består av Bård Bjølgerud (vd), Christian Winther (Chief Financial Officer) och Daniel Gorosch (Chief Commercial Officer). Colliers redan starkt etablerade nordiska närvaro fortsätter i Danmark och Finland under ledning av Carsten Gørtz Petersen (vd Colliers Danmark) och Ari Vanhanen (vd Colliers Finland & Head of Property Management Colliers Nordics). Bland det nya ledarskapet är Joakim Arvius (vd Colliers Sverige) samt Håvard A. Nustad (vd Colliers Norge), båda tidigare från Pangea.



Bård Bjølgerud, vd för Colliers Nordics:

– I och med affärens genomförande kan teamen nu formellt börja samarbeta inom ramen för Colliers Nordics struktur. Jag är övertygad om att effekten av sammanslagningen av våra bolag, som har en djup erfarenhet och en gemensam entreprenöriell kultur, kommer att skapa ett stort mervärde för våra kunder. Att vara en del av Colliers starka internationella plattform kommer att vara till stor nytta för våra kunder och medarbetare.



Joakim Arvius, vd för Colliers Sverige:

– Styrkan i denna sammanslagning är enorm när vi nu blir ett gemensamt kraftpaket. Vårt fokus kommer fortsättningsvis vara att maximera potentialen i varje uppdrag för att möta och överträffa våra kunders behov, nu med ännu bredare kompetens och ett starkt globalt nätverk. Vi är extremt laddade att tillsammans äntligen bli ett och samma bolag med ett exceptionellt attraktivt kunderbjudande.



Från och med fredagen påbörjar Pangea övergången till Colliers varumärke.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

