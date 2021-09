Colliers har rekryterat Sofie Babic till rollen som analytiker. Bild: Colliers

Colliers expanderar med ytterligare en analytiker

Bolag Colliers har rekryterat Sofie Babic till tjänsten som analytiker inom Capital Markets med placering i Stockholm.

Sofie har de senaste två åren arbetat med transaktion och uthyrning inom kontorssegmentet på Colliers i Sacramento, Kalifornien, och har även mäklarlicens i Kalifornien. Innan Sofie anslöt till Colliers studerade hon finans vid Sacramento State College of Business Administration.



Daniel Gorosch, vd och Head of Capital Markets på Colliers:

– Vi välkomnar Sofie till Colliers Sverige där vi ser att hennes internationella bakgrund och kompetens passar mycket väl in i vårt lagbygge när vi nu växlar upp vårt kunderbjudande inom transaktionsrådgivning.



Sofie Babic, Anlytiker Capital Markets på Colliers:

– Jag ser fram emot att arbeta på den svenska fastighetsmarknaden med fullt fokus på analys och transaktion. Jag är tacksam för möjligheten att ansluta till Colliers i Sverige och få bidra med mina erfarenheter inom rådgivning, både inom transaktion och uthyrning.



Colliers team inom Capital Markets består idag av 14 medarbetare med gedigen erfarenhet inom både köp- och säljrådgivning. Med fokus på att hjälpa kunder genom hela transaktionsprocessen genomför de transaktioner av enskilda kontors-, handels-, logistik- och bostadsfastigheter såväl som av hela portföljer.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

