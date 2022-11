Colliers bakom uthyrning av Fabeges nya kontorskoncept. Bild: Colliers

Colliers bakom uthyrning av Fabeges nya kontorskoncept

Uthyrning Fabege hyr ut den första ytan med deras nya nyckelfärdiga kontorskoncept NOW. Bakom uthyrningen står Colliers. Konceptet möter helt andra behov än den traditionella uthyrningen och utmanar andra eftertraktade kontorskoncept.

NOW-koncepet erbjuder en nyrenoverad och färdiginredd lokal där allting ingår, klart att flytta in. Konceptet eliminerar därmed kraven på hyresgästen att stå för sin egna kontorsinredning och service som ofta blir kostsamt för de mindre företagen.



Marie Meyer, Head of Leasing Colliers Sverige:

– Det är otroligt roligt att stå bakom uthyrningen av Fabeges första NOW kontor. Vi ser allt fler bolag som söker ett nyckelfärdigt kontor och då är NOW ett perfekt alternativ.



Denna uthyrning är startskottet för det nya konceptet. Det finns ytterligare två NOW-lokaler, en i Hammarby Sjöstad och den andra på Sveavägen 159 som är på 182 kvadratmeter. Dessa tre är pilotprojekten för konceptet och om det visar sig hållbart så har Fabege planer på att utveckla konceptet med fler NOW-kontor.



Fabege och Colliers har precis inlett sitt samarbete och detta är den andra uthyrningen på kort tid.

