Collector flyttar in hos Humlegården på Linnégatan i Stockholm. Bild: Lars Clason

Collector Bank hyr hos Humlegården på Linnégatan i Stockholm

Uthyrning Collector Bank sökte nya lokaler för bolagets Stockholmskontor. Valet föll på Humlegården Fastigheter och ett kontor om 825 kvm på Linnégatan 2 med inflyttning i november 2022.

Annons

Kontoret är ett viktigt nav i verksamheten för banken som erbjuder finansieringslösningar för företag och privatpersoner och har ett särskilt fokus på medelstora företags behov. Bolaget har kontor i Göteborg, Oslo och Helsingfors samt i Stockholm. När de två befintliga kontoren i Stockholm skulle samlokaliseras var läget viktigt. Mot slutet av året flyttar de in i nya lokaler om 825 kvadratmeter på Linnégatan 2. Här vill man skapa en kombination av kundmötesanpassade konferensrum och effektiva arbetsytor.



– Vi fastnade direkt för läget och ser fram emot att skapa ett attraktivt kontor för alla våra medarbetare tillsammans med Humlegården. Vi värdesätter också planlösningen som ger god möjlighet att bjuda in både existerande och potentiella kunder till möten i våra lokaler. För oss var det viktigt att finna ett samarbete med en långsiktig aktör och vi är mycket nöjda med vårt val, säger Madeleine Mörch, Head of IR & Communications på Collector Bank.



Lokalerna är belägna i ett eftertraktat kvarter, som utgörs av tre hus med vitt skilda karaktärer, från 1880-tal till 1960-tal. I området finner man ett svårslaget butiks, restaurang- och serviceutbud, utmärkta kommunikationer och härlig parkmiljö.



– Vi är glada över att vårt erbjudande på Linnégatan och vårt sätt att arbeta matchade Collector Banks behov på ett mycket bra sätt. Vi ser en stor efterfrågan på kontorslokaler i dessa kvarter, där man har nära till både stadspuls och Humlegårdens grönska, säger John Forselius, Asset Manager på Humlegården.

