Allihoops grundare: Milad Barosen, Carolina Mistander, Samuel Gielis och Johan Outinen. Bild: Johanna Hanno

Coliving-uppstickaren siktar globalt – tar in nytt kapital och öppnar 300 bostäder 2021

Bolag Coliving-aktören Allihoop har stängt en investeringsrunda om 7.5 miljoner kronor. Bland investerarna finns serieentreprenören Houman Ashrafzadeh, affärsängeln Simon Josefsson, samt den nystartade VCn PropTech Farm som lead investor.

Allihoop erbjuder coliving as a service till högutbildade expats och unga talanger i Stockholm. Coliving är en community-baserad boendeform, där medlemmarna har en egen studio och tillgång till gemensamma ytor som delas med andra. Tjänsten är all inclusive och omfattar bland annat möbler, städning och wifi. Under våren släpper Allihoop sin community-app, som fungerar som en kombinerad nätverksmotor och onboarding-plattform för medlemmar.



– Vi vill lösa en del av ett stort, komplext problem. Hundratusentals letar efter ett schysst ställe att bo på i Stockholm. Det är en bromskloss för rekryterare som vill attrahera internationell talang. Samtidigt står fastigheter outnyttjade och utvecklas inte för att möta de nya behoven. Vi gör om dem till yteffektiva boenden med delade ytor där människor möts. Det är en win-win-win för fastighetsägare, hyresgäst och stad, säger Milad Barosen, CEO och Co-founder, med en bakgrund som arkitekt och stadsplanerare.



Göteborgsbaserade PropTech Farm startade i mars 2021 och har redan fem innehav i sin portfölj. Bakom investmentbolaget står Fredrik Bergman, grundare av Diakrit, och Linus Björk, tidigare Sales Director på Collector. Bland investerarna återfinns grundaren av Aros Bostad, Samir Taha, och Mikael Wintzell från Wellstreet.



– Allihoops affärsmodell, dess starka management team och tekniska plattform gör att vi på PropTech Farm har en väldigt positiv syn på hur Allihoop kommer att utvecklas och lyckas. Genom vårt nätverk i både Europa och Sydostasien kan vi accelerera teknikutvecklingen och bidra till en snabbare global expansion, säger Fredrik Bergman, CEO på PropTech Farm.



Allihoop grundades 2020 och har varit fullbelagt sedan start. Idag har man två verksamma co-living boenden i Stockholm, ett i Midsommarkransen och ett på Lidingö. I augusti öppnar man 68 bostäder i Spånga, och ytterligare boenden lanseras i Stockholm under hösten 2021. Fortsatt produktutveckling liksom expansion är fokus för investeringen.



– Allihoop är i en spännande tillväxtfas! Med PropTech Farm i ryggen kan vi skapa en ännu bättre kundupplevelse och tiodubbla vår kapacitet i år. Under 2021 välkomnar vi 300 nya hyresgäster i Stockholm, och sedan är målet att expandera både i Sverige och internationellt. Vi vill öppna ytterligare 500 bostäder i Norden 2022. Urbanisering är en global utmaning som kräver nya flexibla boendeformer. Vi är stolta över att kunna vara med och driva den utvecklingen, säger Milad Barosen.

