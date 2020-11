Jakob Pettersson. Bild: Coeli

Coeli säljer – högt över värdering

Transaktioner Coeli Fastighet I AB har ingått avtal om försäljning av fastigheten Styrmannen 31 i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde om 27,5 miljoner kronor. Försäljningen görs till en nivå som ligger drygt 83 procent över den senaste värderingen. Fastigheten tillträds av köparen omgående.

Coeli förvärvade fastigheten för cirka 16,8 miljoner kronor i januari 2018 med planen att driva utveckling till bostäder. Svårigheter att komma fram i utvecklingen ledde till beslutet att avyttra fastigheten under 2020.



– Det är med glädje vi nu kan kommunicera den första avyttringen i Coeli Fastighet I. Efter att ha arbetat med projektet i nästan tre år bedömde vi att en ny detaljplan för fastigheten ligger för långt bort i tiden, därav fattade vi beslut om avyttring. Trots att vi inte följde vår ursprungliga plan om bostadsutveckling är vi stolta att meddela att vi mer än dubblat det per investeringen insatta kapitalen under innehavsperioden. Vi ser fram emot att kommunicera fler framgångsrika avyttringar i framtiden, säger Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare på Coeli.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen