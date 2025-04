Stockholm. Bild: Istock

Citymark: Hög omsättning men negativ nettouthyrning i Stockholm

Uthyrning Vakansgraderna har ökat i de flesta områden och de flesta segment, enligt Citymark Analys.

Bild: Citymark Analys

Vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, 2008-2025. Bild: Citymark Analys

Nytecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2024. Vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, 2008-2025. Nytecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2024.

Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm nådde under 2024 den högsta nivån på fem år. Nettouthyrningen i kvadratmeter är dock negativ och vakansgraderna har ökat i de flesta områden och de flesta segment, enligt Citymark Analys senaste kartläggning.



Citymark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Stockholm (innanför tullarna) stigit till 10,8 procent. Uppgången har varit snabb de senaste två åren. I Norrort var vakansgraden 20,3 procent och i Söderort 11,3 procent, markanta uppgångar jämfört med höstens mätning.



Vakansuppgången har varit bred. I så gott som samtliga områden och segment noteras ökade vakansgrader. Innanför tullarna är vakansgraden högre i det nyare A-segmentet än i det äldre B-segmentet medan det omvända gäller utanför innerstaden. I innerstaden har A-segmentet ökat sin andel av den uthyrda kontorsytan medan den är oförändrad i ytterområdena.

– Övergången till hybridarbete och lågkonjunktur har medfört att efterfrågan på kontorsyta i Stockholm varit svag de senaste åren och att vakanserna ökat. Blickar vi framåt så talar dock mycket för att en starkare konjunktur kommer att generera ökade behov av kontorsytor, samtidigt som hybridarbetet inte bör hålla tillbaka efterfrågan i lika stor utsträckning som tidigare, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.



Omsättningen på kontorshyresmarknaden steg med sammantaget 22 procent mellan 2023 och 2024. Med nästan 568 000 kvadratmeter nyuthyrda i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka var utfallet högre än prognostiserat. Omsättningen under 2024 var den högsta sedan 2019 och i linje med genomsnittet för åren innan pandemin slog till 2020.



Omsättningen steg i de flesta områden, både i centrum och i Norr- och Söderort. Största uppgången noteras i Söderort där omsättningen steg med 41 procent till 79 000 kvadratmeter. I Norrort omsattes 177 000 kvadratmeter, en uppgång med elva procent. Innanför tullarna var omsättningen 312 000 kvadratmeter, 25 procent högre än 2023.



Den genomsnittliga storleken på nyuthyrningarna steg till nästan 700 kvadratmeter per avtal, vilket är den högsta noteringen sedan 2019. Medianuthyrningen ligger dock fortfarande kring drygt 300 kvadratmeter.

– Trots svag efterfrågan på ny kontorsyta har omsättningen på kontorshyresmarknaden i Stockholm ökat under 2024. Det indikerar att det finns ett starkt behov bland hyresgästerna av att anpassa lokalerna både vad gäller geografisk placering, utformning och storlek. I flyttmönstren kan vi skönja en viss försvagning av de senaste årens trender, där hyresgäster minskat sin kontorsyta och flyttat till centralare lägen, säger Tor Borg.

Ämnen