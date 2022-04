Tor Borg, analyschef på Citymark Analys/Byggfakta.

Citymark Analys: Obalanser på Göteborgs hyresmarknad för kontorslokaler

Göteborg Den svaga utvecklingen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Göteborg fortsätter. Citymark Analys kartläggningar visar att vakansuppgången fortsätter trots rekordstora uthyrningar. Osäkerhet om konjunkturläge och framtida kontorsnärvaro i kombination med stor nyproduktion av kontorslokaler innebär att förutsättningarna inför framtiden är utmanande.

Citymark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Göteborg uppgick till strax under 8 procent. Det är en tydlig uppgång sedan i höstas. Den vakansökning som inleddes vid pandemiutbrottet våren 2020 verkar därmed fortsätta i nästan obruten takt på Göteborgsmarknaden. På Stockholmsmarknaden har däremot vakansuppgången planat ut, menar Citymark.



Vakansgraden i centrala Göteborg har mer än fördubblats på två år. Trots ett stort tillflöde av nyproducerade kontorsytor så har vakansutvecklingen sett ungefär likadan ut i alla segment. Det tyder på att efterfrågan på nya, moderna kontorslokaler är stark. Vakansgraden har stigit mer i Central Business District (CBD) än i andra centrala lägen. Även utanför centrala Göteborg har vakansgraden stigit under pandemin, där kan dock en nedgång noteras i vårens kartläggning.



– Efterfrågan från stigande sysselsättning och återkomsten efter pandemin verkar inte riktigt kunna väga upp att utbudet av kontorsyta nu ökar. Osäkerheten kring konjunkturläget, med Ukraina-kriget, inflation och stigande räntor som dämpande faktorer, och kring de långsiktiga effekterna av minskad kontorsnärvaro gör också sitt till. Vi bedömer att det blir svårt för Göteborgsmarknaden att svälja all kommande nyproduktion och räknar med fortsatt höga, möjligen stigande, vakansgrader framöver, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys.



Pandemiutbrottet våren 2020 skapade stor osäkerhet på hyresmarknaden. Bruttouthyrningen av kontorslokaler föll med en fjärdedel mellan 2019 och 2020, från drygt 120 000 kvadratmeter till drygt 90 000 kvadratmeter, på Göteborgsmarknaden. Under 2021 återhämtade uthyrningsaktiviteten sig markant, mycket tack vare uthyrningar i nybyggnationsprojekt. Både räknat som antalet tecknade hyresavtal och som antalet uthyrda kvadratmeter sattes nya rekord för marknaden.



– Att döma av uthyrningen så verkar det finnas god avsättning för nya, moderna kontorslokaler. Sannolikt kommer därför obalansen mellan utbud och efterfrågan främst att slå mot äldre, omoderna lokaler i ogynnsamma lägen framöver. Dessa kontorsytor blir utträngda av de nyare ytorna och svåra att få uthyrda, säger Tor Borg.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen