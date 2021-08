Bild: Istock

Cirio rekryterar Magnus Björkander

Bolag Cirio rekryterar Magnus Björkander som delägare och ansvarig för byråns fastighetsverksamhet.

Cirio fortsätter att stärka sin redan starka fastighetsverksamhet genom att nu ha rekryterat Magnus Björkander. Han började den 1 augusti som delägare och ansvarig för Cirios fastighetsgrupp.

– Det känns otroligt tillfredsställande att meddela att Magnus har anslutit till Cirio. Fastighetstransaktioner och -utvecklingsprojekt har sedan länge varit en central del i vårt erbjudande till våra klienter. Magnus och det redan befintliga fastighetsteamet kommer att förstärka och växa detta område ännu mer, säger David Frydlinger, managing partner på Cirio.



Magnus Björkander, som ansluter till Cirio från en position som Nordic Head of Legal and Head of Transactions & Investments vid NCC Property Development, har omfattande erfarenhet som både fastighetsjurist på andra ledande advokatbyråer och bolagsjurist.

